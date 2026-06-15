Estadio Guadalajara: ¿Cuánto cuesta estacionar para los partidos del Mundial 2026?

El Estadio Guadalajara tendrá disponible un servicio de estacionamiento para las y los aficionados que asistan a los encuentros que restan en el recinto correspondientes a la Copa Mundial 2026. Quienes lleguen al lugar en automóvil a los próximos partidos deberán pagar un boleto con tarifa de 2 mil 300 pesos. Aquí te explicamos cómo adquirir tu pase y asegurar tu lugar sin contratiempos .

El boleto para aparcar el vehículo se cotiza en los 2 mil 300 pesos mencionados por cada partido. Los aficionados pueden comprar este acceso a través de la plataforma Ticketmaster, donde se especifica que la tarifa cubre en exclusiva el espacio para el auto. La empresa aclara en sus términos que este pago es independiente y no incluye la entrada al juego, por lo que ambos pases son obligatorios para disfrutar del evento.

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Partidos disponibles en la sede tapatía

Los pases vehiculares están a la venta para los tres compromisos restantes en esta ciudad. El calendario oficial marca los esperados duelos de México vs Corea del Sur el 18 de junio; Colombia vs República Democrática del Congo el 23 de junio; y Uruguay vs España el 26 de junio. Los seguidores de estas selecciones ya pueden asegurar su espacio de aparcamiento desde el sitio web de la boletera.

Para ingresar al perímetro del recinto, los conductores necesitan mostrar tanto su boleto del partido como el pase vehicular impreso. Las autoridades de tránsito implementarán estrictos filtros de revisión varias horas antes del silbatazo inicial. El objetivo de este operativo es agilizar el flujo de los miles de asistentes y evitar aglomeraciones en las avenidas aledañas al complejo deportivo .

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Requisitos para recoger tu acceso

Un detalle a considerar es la entrega del documento, ya que los formatos digitales carecen de validez en las puertas de ingreso. Los compradores deben recoger el pase físico en el centro de distribución autorizado por la organización antes de llegar a las inmediaciones del estadio . Este módulo operará con horarios específicos durante los días previos a cada encuentro para facilitar el trámite a los visitantes locales y extranjeros.

Recomendaciones para los aficionados

Se sugiere anticipar la compra debido a la alta demanda y el cupo limitado del aparcamiento en esta fase del torneo. Llegar con al menos cuatro horas de antelación al recinto garantizará una experiencia fluida, evitando el tráfico pesado que suele generarse en las vías de acceso durante eventos de esta magnitud. Planificar la ruta con tiempo ayudará a los hinchas a disfrutar del espectáculo sin preocupaciones de última hora.

***Revise los espacios y la ubicación del estacionamiento directamente con la boletera.

Con información de Ticketmaster.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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