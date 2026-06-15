La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este lunes durante "La Mañanera" que Laura Itzel Castillo se convertirá en la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia del Gobierno de México que permaneció sin dirigente luego de la renuncia de Citlalli Hernández.Castillo llegaría a la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 1 de septiembre de 2026.En breve, más información...Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsAppFF