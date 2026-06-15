La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este lunes durante " La Mañanera " que Laura Itzel Castillo se convertirá en la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres , dependencia del Gobierno de México que permaneció sin dirigente luego de la renuncia de Citlalli Hernández.

Castillo llegaría a la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 1 de septiembre de 2026.

En breve, más información...

Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

FF