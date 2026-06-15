Lunes, 15 de Junio 2026

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Del Senado a la Secretaría de las Mujeres; conoce a Laura Itzel, la nueva titular tras la salida de Citlalli Hernández

La Presidenta anunció este cambio en la dependencia luego de la renuncia de Citlalli Hernández, quien se unió a las filas de Morena

Por: Fabián Flores

A dos meses de la salida de Citlalli Hernández, la Secretaría de las Mujeres ya tendría próxima titular: la presidenta del Senado. X / @LauraI_Castillo

A dos meses de la salida de Citlalli Hernández, la Secretaría de las Mujeres ya tendría próxima titular: la presidenta del Senado. X / @LauraI_Castillo

La Presidenta Claudia Sheinbaum dio a conocer este lunes durante "La Mañanera" que Laura Itzel Castillo se convertirá en la nueva titular de la Secretaría de las Mujeres, dependencia del Gobierno de México que permaneció sin dirigente luego de la renuncia de Citlalli Hernández.

Castillo llegaría a la Secretaría de las Mujeres una vez que concluya su cargo como presidenta de la Mesa Directiva del Senado de la República, el 1 de septiembre de 2026.

En breve, más información...

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  • Laura Itzel Castillo
  • Secretaría de las Mujeres

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