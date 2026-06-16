Martes, 16 de Junio 2026

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Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Conoce el pronóstico del clima para la ciudad de El Salto

Por: Redacción web .

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 16 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.

Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18

Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18

Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17

Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

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