Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el martes 16 de junio de 2026

El clima en El Salto para este martes 16 de junio prevé que estará con lluvia ligera con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.En lo relacionado a la humedad, la misma rondará el 42%.Según se establece, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 4 kms por hora.Miércoles 17 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Jueves 18 de junio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Viernes 19 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 26 y temperatura mínima de 18Sábado 20 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 18Domingo 21 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Lunes 22 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 27 y temperatura mínima de 17Martes 23 de junio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 17Clima en Zapopan Clima en Puerto Vallarta Clima en Mazamitla Clima en Chapala Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Tonalá Clima en Tlaquepaque Clima en Guadalajara Clima en Cancún Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Ciudad de México Clima en Tapalpa Clima en Monterrey