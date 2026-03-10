La segunda parada de la temporada 2026 de la Fórmula 1 seguirá dando de qué hablar este fin de semana, justo cuando se dispute la segunda del calendario pero la primera carrera de formato sprint en el Gran Premio de China, en el Circuito Internacional de Shanghái.

El circuito de 5.451 kilómetros y 56 vueltas albergará la edición 19 del GP de China, el mismo que se desarrolla en la F1 desde 2004, y que tuvo a Oscar Piastri como ganador en 2025. Sin embargo, el máximo ganador es Lewis Hamilton, con seis triunfos, seguido por Fernando Alonso y Nico Rosberg, con dos victorias respectivamente.

Sergio "Checo" Pérez y Cadillac, por su parte, seguirán sumando recorrido; recordemos que el mexicano logró la posición 16 en Australia. Fue en 2024 cuando Pérez subió al tercer lugar del Gran Premio de China como piloto de Red Bull.

A esta hora será la Práctica Libres del GP China

El GP China tendrá una sola práctica libre el próximo jueves 12 de marzo a las 21:30 horas (tiempo del centro de México). Esta será la encargada de inaugurar el Circuito de Shanghái.

Práctica libre

México | 21:30 horas

Centroamérica | 21:30 horas

Estados Unidos | 19:30 horas del Pacífico

Luego, el día 13 de marzo, a la 01:30, será la clasificación para la carrera sprint; más tarde, a las 21:00, será la competencia rápida. Y para finalizar, la clasificación para el Gran Premio está programada para la 01:00 del sábado 14 de marzo.

Finalmente, el Gran Premio de China se correrá el domingo 15 de marzo en punto de la 01:00 tiempo del centro de la Ciudad de México.

¿Dónde ver en vivo el GP China de la F1?

En México, toda la temporada 2026 de la F1, junto al Gran Premio de China y al resto de carreras programadas podrá seguirse en tiempo real a través de los siguientes canales:

México | Televisión (Izzi y Sky+) y F1 TV

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO

