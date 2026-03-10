A través de un video compartido en redes sociales, la policía de Guadalajara anunció que en la semana del 2 al 8 de marzo se realizaron 158 detenciones en distintos operativos de seguridad dentro del municipio. A continuación las detenciones más destacadas.

Policías de Guadalajara detuvieron a Alan Santiago "N" de 23 años y Jesús "N" de 35 por presuntamente haber robado la motocicleta de la cochera de un domicilio ubicado en Andrés Bello en el cruce con María Mares en la colonia Aldama Tetlán.

En la colonia Heliodoro Hernández Loza, oficiales detuvieron a Jovani Martín "N" de 25 años por intentar robar una motocicleta en los cruces de J. J. Uribe Gómez y Lidia García tras insertar una llave tipo chorla. Una vez detenido, se le aseguró un objeto punzocortante.

En la colonia La Esperanza, elementos capturaron a José Javier "N" de 25 años, quien viajaba a bordo de una motocicleta que había sido robada en el cruce de Montes Urales y Mesa Central.

Así mismo, policías tapatíos detuvieron a José Alfredo "N" en la colonia Miravalle por presuntamente haber robado dos tramos de cableado de aproximadamente 3 mil 500 metros cada uno. El daño valuado por la empresa afectada fue cercano a los 400 mil pesos.

En la colonia Arboledas del Sur, se detuvo a Benito "N" y a Fernando Jesús "N" por haber manipulado y extraído aproximadamente 40 metros de cable de una empresa de telefonía. Esta vez, los daños fueron valuados por la parte afectada en cerca de 200 mil pesos.

Capturaron a Diego Baltazar "N" de 24 años luego de que presuntamente hubiese intentado incendiar una gasolinera en la colonia Chapalita.

En la colonia San Vicente, se detuvo a Victor "N" de 44 años por haber golpeado a una mujer sin mediar palabra.

En todos los casos, las personas detenidas fueron puestas a disposición del agende del ministerio público para determinar su situación legal y completar su respectiva carpeta de investigación.

