Luego de que el martes pasado se registrara nuevamente una ola de actos vandálicos tras la conclusión del partido entre las selecciones de futbol de México y Ecuador, el Gobierno de Jalisco hizo un llamado a la ciudadanía a celebrar con responsabilidad ante el próximo juego entre la Selección Mexicana e Inglaterra, pues afirmó que "no habrá tolerancia ante actos vandálicos que puedan llegar a registrarse".

Así, previendo que se tenga una alta concentración de personas en torno al primer cuadro de Guadalajara y las inmediaciones de la Glorieta Minerva, al igual que en distintos puntos del Área Metropolitana de Guadalajara, advirtió que cualquier acto vandálico o conducta que ponga en riesgo la seguridad de las personas será sancionado.

Este viernes se llevó a cabo una mesa interinstitucional de coordinación operativa, encabezada por Salvador Zamora Zamora, secretario general de Gobierno, donde autoridades estatales, federales, municipales y del Comité Organizador de la FIFA revisaron los dispositivos de seguridad, movilidad, protección civil y atención de emergencias que se implementarán antes, durante y después del encuentro.

ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Tras ello, se decidió la implementación de un operativo especial que contempla un estado de fuerza superior a los tres mil elementos de los tres órdenes de Gobierno de corporaciones como la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía Estatal, Protección Civil y Bomberos Jalisco, Policía Vial, Policía Metropolitana, C5 y Comisarías Municipales, quienes estarán desplegados en los diferentes puntos donde se desarrollarán actividades relacionadas con la Copa Mundial de la FIFA 2026, en particular la Glorieta Minerva y el FIFA Fan Fest Guadalajara.

El Secretario General destacó que Jalisco es reconocido por la organización y el comportamiento ejemplar de la ciudadanía durante los eventos del Mundial de Futbol, por lo que las instituciones trabajan para mantener ese estándar durante las próximas celebraciones.

“Jalisco ha demostrado que es la mejor sede del Mundial y lo que estamos trabajando precisamente el día de hoy es en un análisis de lo que ha sucedido en todos los eventos que hemos tenido para prever situaciones que se puedan presentar el próximo domingo”, señaló Zamora Zamora.

ESPECIAL/Gobierno de Jalisco

Reiteró que el Gobierno de Jalisco aplicará la ley con firmeza ante cualquier conducta que altere el orden público. “ Habrá cero tolerancia ante cualquier situación de desorden o de inseguridad en todos los eventos y en los entornos de los eventos del Mundial, particularmente en el FIFA Fan Festival™ y en la zona de La Minerva . Es importante decir, también, que queda estrictamente prohibida la venta de alcohol en la vía pública”, afirmó.

Como parte de las medidas preventivas, las autoridades recordaron que no estará permitido ingresar con botellas o bebidas en envases de vidrio, por lo que se recomienda utilizar únicamente recipientes de plástico. También queda prohibido el ingreso con hieleras, bocinas de gran tamaño y pirotecnia.

No se permitirá la circulación de motocicletas, vehículos tipo RZR, cuatrimotos o patines eléctricos dentro de las zonas con cierres viales.

&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;nbsp;

Habrá desvíos en La Minerva por cierre de la Glorieta

En materia de transporte público, la Secretaría de Transporte (Setran) informó que el cierre de vialidades y los desvíos de rutas iniciarán desde las 07:00 horas del domingo 5 de julio y permanecerán vigentes hasta las 05:00 horas del lunes 6 de julio.

Como parte de las medidas operativas, se habilitarán paradas temporales sobre los trayectos alternos que recorrerán las rutas afectadas, con el propósito de mantener la continuidad del servicio y facilitar los desplazamientos de las y los usuarios.

El Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR) informó que el servicio de las Líneas 1, 2 y 3 del Tren Ligero se mantiene en su horario normal.

Insisten autoridades en no llevar a menores a los festejos

El Secretario General hizo un llamado especial para proteger a los grupos más vulnerables, al recomendar evitar que niñas y niños pequeños asistan a los festejos en la Glorieta Minerva.

“Para el Gobierno de Jalisco, las niñas y los niños son una prioridad, evitemos ponerlos en riesgo llevándolos a estas multitudes”, dijo Salvador Zamora.

Además, exhortó a la ciudadanía a usar ropa y calzado cómodos, mantenerse hidratados, llevar impermeable en caso de lluvia, evitar acudir con carriolas, paraguas o bultos grandes, planear sus traslados considerando los cierres viales y atender en todo momento las indicaciones del personal de seguridad, Protección Civil y Bomberos.

Durante la reunión, también se informó que se instalarán dos pantallas adicionales en la Glorieta Minerva, que se sumarán a los dos dispositivos ya previstos para la transmisión del encuentro entre México e Inglaterra.

Zamora Zamora confió en que la ciudadanía volverá a demostrar el comportamiento ejemplar que ha distinguido a Jalisco durante el Mundial y llamó a disfrutar la pasión por el futbol con responsabilidad.

“ Jalisco ha demostrado que somos una sociedad educada, que hemos sido la mejor sede y vamos a ratificarlo este partido del domingo y seguramente muchos otros más donde la Selección Mexicana seguirá ganando y seguirá haciendo felices a los jaliscienses y a los mexicanos”, finalizó el secretario General.

JM