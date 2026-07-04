Gobierno de Jalisco y UdeG aceleran Red de Hospitales-Escuela

El Gobierno de Jalisco y la Universidad de Guadalajara (UdeG) instalaron una mesa técnica de seguimiento para supervisar los proyectos que integrarán la Red de Hospitales-Escuela del Estado y fortalecer el sistema público de salud.

Durante la reunión, el gobernador Pablo Lemus Navarro anunció que la próxima semana iniciará el proceso constructivo del Hospital Civil de la Costa, en Puerto Vallarta. Además, informó que ya concluyó el proyecto ejecutivo del Hospital-Escuela de Ciudad Guzmán, en Zapotlán el Grande.

“Quiero reconocer la extraordinaria actitud y disposición que ha permitido que vayamos mucho más rápido en la construcción de este modelo que nos hemos propuesto entre la Universidad de Guadalajara y el Gobierno de Jalisco”, afirmó. Añadió que el objetivo es consolidar “el mejor sistema de salud (...) de Latinoamérica”.

¡Les comparto que el próximo lunes inicia la construcción del Hospital Civil de la Costa, el primero de la Red de Hospitales Civiles! Este avance se suma a las obras en el Hospital de Oriente, el Juan I. Menchaca y el proyecto de Ciudad Guzmán.



Hoy precisamente me reuní con el… https://t.co/FbL1ZULfZD — Karla Planter (@KarlaPlanter1) July 4, 2026

La rectora general de la UdeG, Karla Planter Pérez, destacó que ambos hospitales ampliarán la atención médica y abrirán más campos clínicos para estudiantes y especialistas en ciencias de la salud.

“Ya no es la primera piedra, ya es la construcción del próximo Hospital Civil en Puerto Vallarta (...) y el Hospital de Ciudad Guzmán”, señaló.