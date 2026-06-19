Con miles de visitantes nacionales y extranjeros llegando a Guadalajara durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, la movilidad será uno de los principales retos para quienes busquen trasladarse entre estadios, zonas turísticas, hoteles, restaurantes y fan zones.

Ante el incremento en la afluencia de personas y posibles cierres viales en distintos puntos de la ciudad, contar con aplicaciones móviles especializadas puede marcar la diferencia entre llegar a tiempo a un partido o quedar atrapado en el tráfico.

Estas son algunas de las herramientas digitales que todo aficionado debería descargar durante su aventura mundialista.

Google Maps, el aliado indispensable

Google Maps se mantiene como una de las aplicaciones más útiles para visitantes. Además de ofrecer rutas en automóvil, también permite consultar opciones de transporte público, trayectos a pie y tiempos estimados de llegada.

Durante eventos masivos, la plataforma suele actualizar información sobre congestionamientos, accidentes y cierres viales, lo que ayuda a los usuarios a elegir rutas alternas en tiempo real.

Para los turistas internacionales, otra ventaja es que permite guardar mapas sin conexión para utilizarlos incluso cuando no haya acceso a internet.

Moovit, ideal para usar el transporte público

Quienes busquen una alternativa económica para desplazarse por Guadalajara pueden apoyarse en Moovit, una aplicación especializada en movilidad urbana.

La plataforma integra información sobre rutas de autobuses, estaciones del Tren Ligero y otros sistemas de transporte público, además de mostrar horarios, conexiones y tiempos estimados de recorrido.

Esto resulta especialmente útil para quienes desean evitar los costos de taxis o servicios privados durante los días de mayor demanda.

Uber y DiDi, opciones para traslados rápidos

Las aplicaciones de transporte privado seguirán siendo una de las alternativas más utilizadas durante el Mundial.

Uber y DiDi permiten solicitar viajes prácticamente desde cualquier punto de la ciudad, conocer el costo aproximado antes de iniciar el trayecto y compartir la ubicación en tiempo real con familiares o amigos.

Sin embargo, especialistas recomiendan considerar posibles tarifas dinámicas durante los horarios de partidos y eventos masivos, ya que la alta demanda puede incrementar los precios.

Waze ayuda a evitar el tráfico

Para quienes renten un automóvil o viajen en vehículo propio, Waze puede convertirse en una herramienta fundamental.

La aplicación utiliza información compartida por millones de usuarios para alertar sobre embotellamientos, obras, accidentes, retenes y otros incidentes que afectan la circulación.

Gracias a estas actualizaciones en tiempo real, es posible encontrar rutas más rápidas hacia el estadio o cualquier otro destino dentro del Área Metropolitana de Guadalajara.

Aplicaciones de hospedaje y turismo

Además del transporte, existen aplicaciones que facilitan la experiencia de viaje. Plataformas de hospedaje, guías turísticas digitales y herramientas de traducción pueden ayudar a los visitantes a encontrar alojamiento, descubrir atractivos cercanos y comunicarse con mayor facilidad.

También se espera que autoridades y organizadores del Mundial lancen aplicaciones oficiales con información sobre sedes, actividades, mapas interactivos y recomendaciones para los aficionados.

La tecnología será clave durante el Mundial

La Copa Mundial 2026 transformará la dinámica de Guadalajara durante varias semanas. Con miles de personas recorriendo la ciudad al mismo tiempo, planificar los traslados será esencial para aprovechar al máximo la experiencia.

Descargar estas aplicaciones antes de viajar, mantenerlas actualizadas y consultar la información en tiempo real permitirá a los aficionados ahorrar tiempo, evitar contratiempos y disfrutar con mayor tranquilidad de uno de los eventos deportivos más importantes del mundo.

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