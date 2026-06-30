Al menos 15 personas son las que, al último corte, habían sido aprehendidas por participar en disturbios en torno al FIFA Fan Fest de Guadalajara, en el primer cuadro del Centro Tapatío, donde miles de personas se dieron cita para ver la transmisión del partido entre México y Ecuador.

Desde las 15:30 horas, las autoridades tapatías informaron que el cuadrante donde se ubica la zona de fans oficial en Guadalajara del Mundial de Futbol 2026 tenía un aforo al 100%, al albergar a las 18 mil 500 personas permitidas en la Plaza Liberación con base en los lineamiento de Protección Civil.

Ante ello, las autoridades municipales instaron a las y los asistentes a que se dirigieran a otros espacios de la ciudad, sin embargo, las personas siguieron llegando al primer cuadro de la ciudad, llegando a sumar a más de 51 mil personas.

ESPECIAL/Ayuntamiento de Guadalajara





Y debido a los ánimos en todo el primer cuadro, una vez más se generaron distintos disturbios que, aunque menores, intentaron una vez más hacer "portazo" a la Zona de fans buscando ingresar, como ocurrió el pasado 18 de junio, en la transmisión del partido entre México y Corea.

Rápidamente las autoridades de los tres niveles de gobierno activaron los protocolos de seguridad para evitar que derribaran una vez más las vallas, incluso, según reportes de medios en el punto, elementos policiales activaron sus gases lacrimógenos para dispersar los tumultos.

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Debido a la euforia en el lugar también se registró el lanzamiento de contundentes en distintos puntos, entre vasos y otros objetos, que llevaron a que dos elementos de la Comisaría de Guadalajara presentaran lesiones en la cabeza.

Como parte de los protocolos las autoridades se movilizaron para ubicar a los generadores de los disturbios, deteniendo a un total de 15 personas en coordinación de la Comisaría de Guadalajara y la Policía del Estado . La corporación se encuentra revisando distintos puntos del primer cuadro de la ciudad para descartar que la cifra hubiera aumentado.

De los 15 detenidos, seis fueron por faltas administrativas y nueve por delitos diversos ; de éstos, a seis se les señala por agredir a policías durante los desmanes, informaron las autoridades.

De la misma forma la Secretaría de Seguridad del Estado se mantiene en la supervisión de la zona para descartar incidentes mayores, pues terminando el partido se presentaron algunos enfrentamientos en la zona de la avenida Juárez, pero de ello aún no hay saldo final.

JM