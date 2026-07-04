Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.

Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.

Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.

En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.

Pronóstico extendido para el resto de la semana en El Salto

Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16

Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18

Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17

Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16

Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16

Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15

Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16

¿Cómo estará el clima en otras ciudades?

Clima en Monterrey

Clima en Cancún

Clima en Mazamitla

Clima en Tlaquepaque

Clima en Tonalá

Clima en Tepatitlán de Morelos

Clima en Chapala

Clima en Zapopan

Clima en Tlajomulco de Zúñiga

Clima en Ciudad de México

Clima en Puerto Vallarta

Clima en Guadalajara

Clima en Tapalpa

