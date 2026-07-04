Clima en El Salto hoy: el pronóstico para el sábado 4 de julio de 2026

El clima en El Salto para este sábado 4 de julio informa que estará con lluvia moderada con 28 grados por la mañana y la temperatura máxima llegará a los 28 grados.Según se anuncia, el clima presenta un 100% de probabilidad de lluvias con vientos del Suroeste que irán a una velocidad de 3 kms por hora.Por otra parte, el pronóstico para la temperatura mínima se espera que sea de 16 grados.En relación a la humedad, la misma rondará el 46%.Domingo 5 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 29 y temperatura mínima de 16Lunes 6 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 25 y temperatura mínima de 18Martes 7 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 23 y temperatura mínima de 17Miércoles 8 de julio de 2026: lluvia moderada, temperatura máxima de 21 y temperatura mínima de 16Jueves 9 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 24 y temperatura mínima de 16Viernes 10 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 22 y temperatura mínima de 15Sábado 11 de julio de 2026: lluvia ligera, temperatura máxima de 28 y temperatura mínima de 16Clima en Monterrey Clima en Cancún Clima en Mazamitla Clima en Tlaquepaque Clima en Tonalá Clima en Tepatitlán de Morelos Clima en Chapala Clima en Zapopan Clima en Tlajomulco de Zúñiga Clima en Ciudad de México Clima en Puerto Vallarta Clima en Guadalajara Clima en Tapalpa