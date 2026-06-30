Mundial 2026: Cerca de 70 mil personas disfrutan en Guadalajara del encuentro entre México y Ecuador

Los ánimos no terminan entre las y los fanáticos, quienes en Guadalajara mantienen viva la esperanza de que México pase a la siguiente fase del Mundial de Fútbol 2026 y logre avanzar a Octavos de Final.

Es así que miles de personas salieron nuevamente a las calles de Guadalajara para disfrutar de las transmisiones en vivo ubicadas en distintos puntos de la ciudad, del juego entre las selecciones de México y Ecuador.

Lleno total en el Centro Histórico

Una vez más el FIFA Fan Fest del Centro Tapatío llenó su aforo al máximo. Desde antes de las 16:00 horas las 18 mil 500 personas establecidas como asistencia máxima habían llenado la plaza tapatía en medio de una oleada tricolor.

AYUNTAMIENTO DE GUADALAJARA/CORTESÍA

Sin embargo, dada la instalación de pantallas en el Paseo Alcalde, el aforo en las plazas aledañas inundaron la fiesta mundialista con una asistencia de poco más de 43 mil 600 personas, quienes entonaron al unísono el Himno Nacional de cara a este encuentro.

Pero no es todo, puesto que, si bien los partidos designados para el Estadio Guadalajara concluyeron, la emoción y la esperanza de quienes piensan que "¿y si sí?" se mantienen vivas en la ciudad.

La fiesta se enciende en La Minerva

Así desde temprana hora comenzaron también a confirmarse en torno a la Glorieta Minerva, que desde antes de las 16:00 horas sumaba miles de fanáticos alistándose para disfrutar del encuentro entre ambas selecciones.

Trompetas, banderas y banderines rodean ya este monumento con la ilusión de que, hacia las 22:00 horas, puedan celebrar un nuevo triunfo de la Selección Mexicana.

Al corte de las ocho de la noche sumaban ya 25 mil personas reunidas para gozar de este partido, que si bien puede ser el último de México en este mundial, puede ser el boleto de entrada para que "El Tri" del Vasco Aguirre pase a la historia, como lo hizo hace 40 años en el "México 86".

NG