Ante el agotamiento de las finanzas públicas y la limitada capacidad de maniobra heredada por administraciones anteriores, los gobiernos de la Presidenta Claudia Sheinbaum y del gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, coinciden en una ruta estratégica común: abrir la obra pública a la inversión privada. El analista Diego Petersen advierte que, independientemente de las etiquetas políticas —“Asociaciones Público-Privadas” para el bloque naranja y “Proyectos Mixtos” para Morena—, el esquema representa un cambio de paradigma necesario ante la falta de presupuesto gubernamental.

El fin de la inversión pública tradicional

Petersen señala que, ante la imposibilidad de aumentar impuestos y el estigma político que pesa sobre la deuda, el capital privado se ha convertido en la única vía para ejecutar infraestructura urgente . Esta transición, paradójicamente, cuenta ahora con el respaldo de Morena desde la Secretaría de Hacienda.

“El Gobierno de Jalisco tiene que hacer obras. Algunas, como las que tienen que ver con agua, son urgentes, y ante la incapacidad del Gobierno Federal para invertir, el dinero será privado o no será”, explica el columnista en su más reciente entrega.

El riesgo del SIAPA y la privatización operativa

Uno de los puntos críticos del análisis de Petersen es la situación del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA). El articulista cuestiona la viabilidad de financiar obras hidráulicas bajo esquemas privados cuando el organismo arrastra problemas estructurales graves .

El periodista advierte que, a diferencia de los proyectos de infraestructura carretera donde el cobro de cuotas puede asegurar el retorno de inversión, en el caso del agua, la incertidumbre financiera es alta .

“No es que sean inciertas, todo lo contrario, podemos tener absoluta certeza de que con ese organismo obeso y una política de tarifas politizada, la capacidad del SIAPA para pagar las obras que se requieren es nula. Dicho de otra manera, la inversión privada en el Siapa será deuda pública y la única fuente de pago serán nuestros impuestos”, subraya.

¿Hacia una reestructura del agua en Jalisco?

La propuesta actual contempla ir más allá de la construcción, buscando implementar esquemas de Construcción, Mantenimiento, Rehabilitación y Operación (CMRO). Esto implicaría que empresas privadas absorban funciones sustantivas del SIAPA y de la Comisión Estatal del Agua (CEA), desplazando a los organismos públicos de sus facultades operativas .

Para el columnista, el debate político actual se ha limitado a los aspectos financieros y técnicos, descuidando el fondo del problema:

“Ojalá así sea, pero hasta ahora solo se habla de tubos y dineros, no de lo más importante: una nueva institucionalidad y una verdadera gobernanza del agua”.

En conclusión, el análisis de Petersen plantea una interrogante fundamental para los próximos años: ¿Está el Estado preparado para una privatización de la operación del agua sin antes haber sanado la institucionalidad de sus organismos encargados? La respuesta, según advierte el columnista, marcará el éxito o el fracaso de este esquema de inversión privada en Jalisco.

Con información de Diego Petersen

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