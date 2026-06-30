Mundial 2026: Fan Fest de Guadalajara reporta cupo lleno una vez más; transmisión en La Minerva contará con música y fiesta

Una vez más el FIFA Fan Fest de Guadalajara reportó un cupo lleno de cara a la transmisión del partido en el que México y Ecuador se disputarán su pase a la siguiente ronda del Mundial de Futbol 2026 , luego de las largas filas que se observaron en el primer cuadro de la ciudad desde temprana hora para ingresar a este espacio.

Hacia las 15:30 horas de este martes las autoridades de Protección Civil de Guadalajara informaron que el FIFA Fan Fest se encontraba al máximo de su capacidad, por lo cual, se invitó a la ciudadanía y fanáticos del futbol o disfrutar de la transmisión en alguno de los espacios públicos que contarán con pantallas y más fiesta.

Sedes alternas para vivir el Mundial

Por ejemplo, en el caso de Zapopan se cuenta con la Zona Fan, ubicada en la Explanada de las Américas, así como el Vibra Jalisco en el Auditorio Benito Juárez.

En el caso de Guadalajara, se tienen también pantallas en el Parque San Jacinto, además de que las pantallas instaladas en La Minerva se quedarán ahí hasta el fin de la justa deportiva.

Es así que, por su parte, el Gobierno de Jalisco invitó a la población a disfrutar de la transmisión en este distintivo espacio de la ciudad, donde las y los aficionados, visitantes y sus familias, podrán ver el encuentro donde se vivirá una fiesta con música de DJ y batucada de las 18:00 a las 23:00 horas

19 rutas modificarán recorridos por transmisión en La Minerva

A partir de las 16:00 horas los entornos a La Minerva serán cerrados a la circulación vehicular, por lo que se recomienda a automovilistas usar vías alternas.

Así, la Secretaría de Transporte (Setran), informó que 19 rutas de transporte público modificarán temporalmente sus rutas a partir de las 17:00 horas , para permitir la movilidad de aficionados en las inmediaciones de la Glorieta.

Las afectaciones a la circulación se concentrarán en las vialidades que convergen en La Minerva, entre ellas avenida Ignacio L. Vallarta, avenida Adolfo López Mateos y avenida Circunvalación Agustín Yáñez, así como calles aledañas.

También se habilitarán paradas provisionales para el ascenso y descenso de aficionados en dicho entorno. Los desvíos concluirán hasta el final de los cierres viales en la glorieta.

Los mapas de desvío de cada una de ellas pueden consultarse en el siguiente enlace: https://www.facebook.com/SecretariadeTransporteJal/posts/pfbid0muh1drJgHs2nwcgXtBnsrbL7apw99s4TZKNjNgMRm32wg5u7oMqCwb6LoLp3ZN9wl .

"Se recomienda anticipar traslados, considerar posibles retrasos y utilizar rutas alternas si se tiene previsto circular por la zona de La Minerva durante la tarde y noche. Si asistirá a la transmisión del partido, se invita a planear el viaje con tiempo y mantenerse informado a través de los canales oficiales", finalizó la Setran.

EL DATO:

La Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco (UEPCBJ), emitió una alerta de pronóstico de lluvias dispersas a primeras horas de la tarde , así como desarrollo de tormentas entre las 18:00 y 21:00 horas, una condición que puede persistir intermitentemente hasta las madrugada del miércoles; se insta a la ciudadanía a tomar precauciones.

NG