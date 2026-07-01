Si transitas por el corazón de Guadalajara este miércoles, tu ruta habitual podría verse afectada. Un nuevo hundimiento amenaza la seguridad vial en una arteria principal, obligando a replantear los traslados para evitar accidentes.

El incidente comenzó a registrarse durante las primeras horas de este 1 de julio, generando alerta inmediata. Los reportes ciudadanos señalaron un hundimiento en la carpeta asfáltica que rápidamente comenzó a expandirse.

Específicamente, este desperfecto urbano se ubica en la confluencia de la avenida Circunvalación Agustín Yáñez y la avenida Niños Héroes . Esta intersección es un punto neurálgico para la movilidad de miles de tapatíos.

La formación del socavón encendió las alarmas por las dimensiones que podría alcanzar si no se atiende . Las autoridades locales comenzaron a desviar el tráfico para evitar que el peso agrave la inestabilidad.

Elementos de Protección Civil se desplazaron al lugar para realizar las primeras inspecciones. Su objetivo principal es acordonar el área y garantizar que ningún transeúnte o conductor corra peligro inminente.

Impacto en el tráfico y rutas alternas

El hundimiento provocó un corte parcial en la circulación, reduciendo drásticamente los carriles disponibles. Esto generó un efecto dominó, causando un intenso congestionamiento vehicular en las calles aledañas.

La Policía Vial del estado de Jalisco recomienda a los automovilistas evitar por completo esta intersección. Se sugiere tomar precauciones adicionales y salir con tiempo de anticipación para no sufrir contratiempos.

Como alternativas viales, los agentes de tránsito sugieren utilizar avenidas paralelas que permitan rodear el punto crítico. Mantenerse informado a través de los canales oficiales será fundamental para conocer la evolución del tráfico.

Los expertos señalan que la aparición de estas fallas suele relacionarse con el reblandecimiento del subsuelo . El desgaste natural de la infraestructura subterránea es un factor que frecuentemente detona estos colapsos.

Hasta el momento, no se han reportado vehículos atrapados ni personas lesionadas a causa del hundimiento . Sin embargo, la vigilancia se mantiene estricta para prevenir cualquier tipo de accidente en las próximas horas.

Evaluación de daños y próximos pasos

Personal técnico especializado deberá realizar estudios topográficos para determinar la profundidad exacta y las causas del colapso. Es imperativo conocer el estado de las tuberías subterráneas para descartar fugas de agua.

Las cuadrillas de mantenimiento urbano ya preparan la maquinaria necesaria para intervenir el área. El proceso de reparación requerirá excavar la zona afectada y rellenar el vacío con material estabilizador.

Es de vital importancia que peatones y conductores respeten estrictamente el perímetro de seguridad instalado. Acercarse al borde del hundimiento representa un riesgo mayor, ya que los márgenes del asfalto suelen ser frágiles.

Se espera que en las próximas horas las autoridades emitan un dictamen oficial sobre el tiempo de reparación. Mientras tanto, la paciencia y la precaución serán las mejores herramientas para los ciudadanos.

Este evento subraya la necesidad de mantener un monitoreo constante de las vialidades más antiguas de la ciudad. La prevención y el reporte oportuno de grietas pueden ser la clave para evitar futuros socavones.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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