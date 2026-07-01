Los festejos en Guadalajara por la victoria de México frente a Ecuador en Dieciseisavos de Final de la Copa Mundial 2026 dejaron como saldo un hombre lesionado, derivado de una riña, y 20 detenidos por alteración del orden público y destrozos . Los hechos ocurrieron mientras miles de aficionados se reunían en la Glorieta de La Minerva para celebrar el triunfo tricolor.

El hombre lesionado presentó una herida en el rostro, presuntamente ocasionada con un arma punzocortante, derivada de una trifulca ocurrida en el Parque de la Revolución, conocido popularmente como Parque Rojo, la madrugada de este miércoles. La Secretaría de Seguridad de Jalisco informó que los presuntos responsables realizaban destrozos en el lugar; la persona lesionada recibió atención médica por parte de servicios de emergencia.

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En tanto, de las 20 personas detenidas, 11 fueron por falta administrativa, siete por daño a las cosas y dos por lesiones . Hasta pasadas las 02:00 horas, elementos de la Comisaría de Guadalajara desalojaban a las personas que se dieron cita en La Minerva, que de acuerdo con la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos de Jalisco, fueron 120 mil , entre los que vieron el partido de la Selección y festejaron en el lugar.

También se reportaron detenciones en torno al FIFA Fan Fest en el Centro Histórico de Guadalajara por disturbios. Anoche, la Policía tapatía detuvo a 15 personas, seis por faltas administrativas y nueve por delitos diversos, de las cuales seis son señaladas de ocasionar daños y dos de agredir a los uniformados.

Tras los hechos, dos policías resultaron lesionados: uno con traumatismo craneoencefálico y otro por contusión en la nariz. Ambos se reportaron en condición regular de salud y fueron atendidos por servicios médicos.

El siguiente encuentro de México

Tras la victoria de México en el Mundial, en la Glorieta Minerva se continuarán transmitiendo los partidos de la Selección hasta que sea eliminada del torneo. El próximo encuentro será el domingo 5 de julio contra el combinado que resulte ganador del partido entre Inglaterra y República Democrática del Congo.

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