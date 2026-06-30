Mundial 2026: Destacan restauranteros incremento en ventas durante primera fase de la justa deportiva

La primera fase del Mundial de Futbol FIFA 2026 benefició al sector restaurantero de Guadalajara con una recuperación de la caída que venía registrando y un incremento en las ventas.

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Gregorio Godoy, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados de Jalisco (Canirac), resaltó que la primera fase de la justa deportiva ayudó en la recuperación del sector que se vio muy afectado con las ventas en los primeros cinco meses del año , particularmente después de los hechos de violencia registrados en la ciudad el 22 de febrero pasado cuando fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes.

"Sí sentimos una reactivación económica de un año que había empezado mal. Los restauranteros veníamos con un 20 por ciento a la baja; ya estamos vendiendo lo mismo que en las mismas fechas que el año pasado y alrededor de un 35 a 40 por ciento de los restaurantes están vendiendo arriba de la venta normal este mes en comparación con el mes pasado", detalló Godoy.

Corredores gastronómicos de Guadalajara se benefician por ambiente mundialista

Explicó que las zonas gastronómicas más beneficiadas son los corredores gastronómicos como Chapultepec, Punto Sao Paulo, Andares, Chapalita, Avenida México y López Cotilla, además de las plazas comerciales. Para el partido de este martes entre la Selección Mexicana y la de Ecuador, los restauranteros esperan una ocupación del 100 por ciento, principalmente en aquellos de estilo mexicano.

"Esperamos que sea un buen día, que tengamos una buena venta; esperamos que la gente llegue más temprano porque normalmente están llegando al partido y se van en cuanto termina; esperamos que lleguen antes", dijo Gregorio Godoy.

Detalló que cuando juega la Selección Mexicana, normalmente la mayoría de los establecimientos están llenos, a diferencia de cuando juegan otras selecciones.

"Yo me atrevo a decir que muy pocos partidos han podido llenar un restaurante que no sea cuando juega México", indicó.

Aficionados mexicanos llenan restaurantes durante partidos de la Selección

Mauricio Servín, empresario restaurantero y propietario de Casa Bariachi, destacó la recuperación del sector a partir del inicio del torneo de fútbol, principalmente cuando jugaba la Selección Mexicana.

"Hemos tenido una recuperación y un crecimiento en las ventas, principalmente en los partidos de la Selección Mexicana; desde el juego pasado para el partido de este martes contra Ecuador ya tenemos lleno; desde el día que jugó el otro partido, mucha gente tomó la precaución de hablar y reservar", detalló.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en Jalisco operan más de 38 mil unidades gastronómicas, entre restaurantes, taquerías y fondas, que ofrecen desde cocina internacional, mexicana, cocina de autor hasta cocina callejera.

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