La Universidad de Guadalajara (UdeG) publicará los resultados del examen de admisión para nivel medio superior y superior a partir del primer minuto del lunes 12 de enero. Los aspirantes podrán consultar en línea si fueron aceptados para el Calendario 2026-A, el cual dará inicio a clases el lunes 19 de enero.

Esta convocatoria incluye preparatorias, licenciaturas, maestrías, especialidades y doctorados.

¿Cómo consultar las listas de admisión de la UdeG?

La forma principal de consultar los resultados es mediante los portales oficiales de la UdeG: escolar.udg.mx y udg.mx, ero debido a la alta demanda, estos sitios pueden experimentar lentitud o fallas. Para apoyar a la comunidad universitaria, EL INFORMADOR también publicará los resultados oficiales en su página especial www.informador.mx/listas-udg a partir de las 00:00 horas del 11 de enero. Solo se necesita ingresar el código de registro para conocer el resultado.

Adicionalmente, se podrán consultar los resultados en los sitios de Leo y La Gaceta, así como en la app de LEO - UdeG para Android y LEO UdeG para Apple, así como acudir directamente al plantel más cercano.

Se sugiere consultar los resultados después del pico de visitas, que suele ocurrir justo después de la medianoche, ya que durante el resto del día el acceso será más fluido.

¿Fuiste admitido? Sigue estos pasos

Si tu resultado es ADMITIDO recibirás un correo electrónico con información de tu interés, te sugerimos revisar tu bandeja de correos no deseados.

Ingresa y realiza las actividades del CURSO DE INDUCCIÓN para estudiantes de nuevo ingreso.

Bachillerato / Licenciaturas

Conoce a tu coordinador(a) y a tus compañeros en la videoconferencia de inducción, revisa las fechas y elige uno de los horarios asignados a tu programa.

¿Qué hacer si no fuiste admitido?

En caso de no haber sido admitido en la carrera deseada, la UdeG dará a conocer, a través de sus sitios oficiales y redes sociales, los cupos disponibles en otras carreras. De no estar interesado, será necesario recoger los documentos para volver a intentarlo en futuras convocatorias.

MF