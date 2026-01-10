Detienen a estudiantes tras manifestación en contra del tarifazo al transporte público

Tras la manifestación de esta tarde en el Centro de Guadalajara, en el que participaron distintos colectivos, organizaciones civiles, ciudadanos y estudiantes, se reportó la detención de al menos cuatro estudiantes, de los cuales se identificó a dos de ellos.

Se trata de Justo Rafael Saucedo Oliver y Omar Alonso Jiménez Toscano, quienes fueron detenidos por elementos de la Policía del Estado frente a la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, sobre avenida Juárez, al término de la manifestación. El comisario general de la dependencia, Juan González Castañeda, indicó que los cuatro jóvenes detenidos fueron señalados por ciudadanos, quienes afirmaron que tenían “actitud agresiva”.

Tras la detención se les aseguraron dos armas punzocortantes y presunta droga sintética, además de latas de aerosol, pinturas y carteles. Los cuatro fueron puestos a disposición de la Fiscalía del Estado. Sin embargo, el oficial no indicó dónde fueron detenidos los jóvenes.

En videos que circularon en redes sociales se aprecia que policías del Estado, así como de vialidad, siguen a los jóvenes manifestantes desde el cruce de Federalismo y Juárez hasta la explanada del museo MUSA de la UdeG. En este lugar, luego de algunos minutos, los uniformados y estudiantes se enfrascan en una revuelta porque los oficiales tomaron a varios jóvenes por la fuerza y los introdujeran a una de las patrullas.

Tras la trifulca, en la que los policías amenazaban con llevarse a más jóvenes, el vehículo oficial emprende la marcha y los jóvenes caminan de regreso al Parque Revolución, también conocido como Parque Rojo, hasta que se dispersan, ya sin la presencia de autoridades estatales en los alrededores.