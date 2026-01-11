Este domingo la Agencia Metropolitana de Servicios de Infraestructura para la Movilidad del Área Metropolitana de Guadalajara (AMIM), informó que en todo 2025, y lo que va de 2026, no se aplicó ninguna fotoinfracción por haber rebasado el límite de velocidad de 50 kilómetros por hora (km/h), en la Avenida Vallarta.

Afirmó, esto se debe a que, pese a que se han estado realizando adecuaciones en los límites de velocidad en la Zona Metropolitana de Guadalajara, los radares de control de velocidad en toda la ciudad se mantienen todavía configurados a 60 km/h, es decir, no han presentado modificaciones respecto de la adecuación de las velocidades máximas.

La dependencia además afirmó que, ante la instrucción de Pablo Lemus Navarro, Gobernador de Jalisco, se realizó una revisión de los registros de los radares ubicados en el tramo que va de Periférico a Avenida Niño Obrero, sobre el corredor de Vallarta.

"En dicha sección se encuentran tres radares y tras la revisión, se confirmó que los dispositivos no registraron fotoinfracciones a una velocidad de 50 km/h", insistió la AMIM.

Además, el organismo afirmó que los registros de fotoinfracciones existentes son de conductores que excedieron con más de 10 km/h el límite de velocidad de 60 km/h, es decir, a partir de 71 kilómetros por hora.

En el AMG hay 67 radares de velocidad distribuidos en seis municipios: 33 se ubican en Zapopan, 16 en Guadalajara, ocho en San Pedro Tlaquepaque, cuatro en Tonalá, cuatro en Tlajomulco de Zúñiga y dos en El Salto.

Los radares forman parte del Programa de Infraestructura para el Control de la Velocidad en los corredores metropolitanos, cuyo objetivo es reducir el número de muertes y lesiones causadas por siniestros de tránsito relacionados con el exceso de velocidad.

