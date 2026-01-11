La Comisión Nacional de Energía (CNE) dio a conocer las tarifas máximas del gas licuado de petróleo (Gas LP) que estarán vigentes en Jalisco del en la semana del 12 al 17 de enero de 2026. Los costos, que varían dependiendo del municipio, se actualizan cada semana con el objetivo de cuidar la economía de los hogares y fomentar un mercado energético más transparente.

Estas revisiones periódicas tienen como finalidad garantizar que los usuarios paguen precios justos por el combustible. Por ello, se invita a la ciudadanía a consultar de manera constante las tarifas aplicables en su zona, como parte de las acciones para reforzar la vigilancia y promover una mayor equidad en el sector energético.

Costos del Gas LP en Jalisco del 12 al 17 de enero de 2026

Lagos de Moreno

Precio por kilogramo más IVA: $19.70

Precio por litro más IVA: $10.64

Puerto Vallarta

Precio por kilogramo más IVA: $19.90

Precio por litro más IVA: $10.75

El Salto

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Guadalajara

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Tonalá

Precio por kilogramo más IVA: $19.93

Precio por litro más IVA: $10.76

Tlaquepaque

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Tlajomulco

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Zapopan

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Zapotlán

Precio por kilogramo más IVA: $19.20

Precio por litro más IVA: $10.37

Zapotlanejo

Precio por kilogramo más IVA: $18.87

Precio por litro más IVA: $10.19

Es importante que los consumidores verifiquen que los precios aplicados por los distribuidores no excedan los límites establecidos por la CNE.

Si se presentan cobros indebidos o alguna irregularidad en la comercialización y distribución del Gas LP, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) habilitó el correo denunciasgaslp@profeco.gob.mx y el número de WhatsApp 55 4365 2339 para atender las quejas correspondientes.

