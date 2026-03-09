Si estás planeando una salida diferente este mes, hay buenas noticias, pues durante marzo de 2026 algunas personas podrán entrar sin costo al Zoológico Guadalajara, una oportunidad para disfrutar de un día de aventura entre animales, naturaleza y diversas actividades familiares.Es por ello que el recinto, reconocido por su diversidad de fauna, invita a que más personas conozcan y disfruten de sus instalaciones durante este mes. Se trata de las personas que cumplan años durante el mes de marzo, el recinto les ofrece una entrada completamente gratis en el paquete GuadaZoo, lo único que tienen que hacer es presentar una copia de su INE en la taquilla del Zoológico Guadalajara .Mientras que si la o el cumpleañero es un menor de edad, se deberá presentar una copia de su acta de nacimiento, además de una copia del INE de la persona que lo acompañe. Toma en cuenta que la promoción es válida cualquier día de marzo mientras sea en el mes de su cumpleaños y se presente su comprobante.Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos: Entrada principal:Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.Entrada Calzada IndependenciaCalzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento. El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * NA