Si estás planeando una salida diferente este mes, hay buenas noticias, pues durante marzo de 2026 algunas personas podrán entrar sin costo al Zoológico Guadalajara, una oportunidad para disfrutar de un día de aventura entre animales, naturaleza y diversas actividades familiares.

Es por ello que el recinto, reconocido por su diversidad de fauna, invita a que más personas conozcan y disfruten de sus instalaciones durante este mes.

Te recomendamos: Así surgió uno de los dulces más conocidos por los jaliscienses

¿Quiénes pueden entrar gratis al Zoológico Guadalajara?

Se trata de las personas que cumplan años durante el mes de marzo, el recinto les ofrece una entrada completamente gratis en el paquete GuadaZoo, lo único que tienen que hacer es presentar una copia de su INE en la taquilla del Zoológico Guadalajara .

Mientras que si la o el cumpleañero es un menor de edad, se deberá presentar una copia de su acta de nacimiento, además de una copia del INE de la persona que lo acompañe.

Toma en cuenta que la promoción es válida cualquier día de marzo mientras sea en el mes de su cumpleaños y se presente su comprobante.

¿Qué incluye el Paquete Guadazoo?

Michilia: Hogar del oso negro y el lobo gris mexicano.

Las Maravillas de Kalahari: Observa a las simpáticas suricatas.

Villa Australiana: ¡con aviario interactivo! Canguros, periquitos, ninfas y más.

Herpetario: Fascinante mundo de serpientes, cocodrilos y lagartos.

Selva Tropical: Encuentra tigres, chimpancés, orangutanes y más.

Rancho Veterinario: ¡conviértete en veterinario por un día!

Amazonia: Sumérgete en el mundo de las guacamayas.

Central de Investigación Animal (CIA): Aprende más sobre el mundo animal.

Monkeyland: Saluda de cerca al mono vervet, babuino, lémur de cola anillada y más.

Ruta Orangután: ¡observa a los orangutanes colgarse a más de 15 metros de altura!

Conoce a los roedores más grandes y relajados del mundo: los capibaras.

Descubre otras especies como el lobo marino, venado dama dama, bisonte y el Rinoceronte de la India ¡el más grande del mundo!

CIMBA: El hospital veterinario más grande y moderno dentro de un Zoológico.

Lee también: Cámara de Comercio de Guadalajara pide claridad en la reducción de la jornada laboral

Si planeas aprovechar esta increíble promoción, te recordamos que el Zoológico Guadalajara se encuentra muy cerca de la Barranca de Huentitán y cuenta con dos accesos:

Entrada principal:

Paseo del zoológico 600, Col. Huentitán el Alto, Guadalajara, Jalisco, México. Este ingreso cuenta con amplio estacionamiento.

Entrada Calzada Independencia

Calzada Independencia 4510 frente a la estación ZOOLÓGICO del Macrobús, Col. Huentitán el Bajo, Guadalajara, Jalisco, México. Esté ingreso está pensado para las personas que llegan en transporte público, no cuenta con estacionamiento.

El horario del Zoológico Guadalajara es de martes a domingo de 10:00 de la mañana a 6:00 de la tarde.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA