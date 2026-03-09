La Cámara de Diputados se prepara para discutir y votar esta semana la reforma electoral enviada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, luego de que el proyecto avanzara hacia su dictaminación en comisiones. Así lo informó la diputada federal por Jalisco de Morena, Merilyn Gómez Pozos, quien explicó que el proceso legislativo prevé que el dictamen sea aprobado primero en comisión, para posteriormente llevarlo al pleno de la Cámara.

La legisladora indicó que Morena cuenta con los números necesarios en la comisión encargada de dictaminar la propuesta, por lo que previó que el tema pueda discutirse y votarse en el pleno el mismo miércoles, "al tratarse de una reforma relevante" que, dijo, sin duda abrirá un debate sobre temas como el financiamiento a los partidos políticos y la forma en que actualmente se integran algunas curules en el Congreso.

“El miércoles la vamos a votar en el Congreso de la Unión. Por fin, la reforma electoral que mandó la presidenta Claudia llegó a discusión. Mañana (martes) se estará ya convocando para las comisiones que van a dictaminar para que se discuta y se apruebe. Actualmente tenemos los números en la comisión que va a dictaminar, vamos a aprobarlo en la comisión y para el miércoles estaremos yendo a discusión en el pleno de la Cámara de Diputados”, adelantó.

Gómez Pozos sostuvo que uno de los principales puntos de la reforma es la reducción de las prerrogativas que reciben los partidos políticos, un tema que, dijo, ha sido criticado por algunas fuerzas políticas, aunque consideró que los argumentos para oponerse a esa disminución han girado principalmente en torno a la posibilidad de que los partidos busquen financiamiento externo si se reducen los recursos públicos.

“El único argumento que yo he escuchado es de (el partido) Acción Nacional y dice dos cosas: si tú me bajas las prerrogativas de lo que yo recibo como partido político le voy a tener que abrir la puerta al dinero del crimen organizado. Eso me parece muy grave y los pinta de cuerpo completo si esa es la moneda de cambio que tienen para no reducir sus prerrogativas”, expresó.

La diputada agregó que la iniciativa, de hecho, incluye mecanismos para evitar la infiltración de recursos ilícitos en las campañas, entre ellos la obligación de que el dinero destinado a actividades electorales sea bancarizado, lo que permitiría una mayor fiscalización: “Parte importante son los candados que vienen en esta propuesta de reforma para que todo el dinero con el que va a llegar a las campañas sea bancarizado, que ya no haya dinero en efectivo, y obviamente esto me parece muy importante”, afirmó Gómez Pozos.

Otro de los temas que, explicó la legisladora, estará en el centro de la discusión, sin duda será el de las diputaciones plurinominales, donde Gómez Pozos sostuvo que la reforma no elimina la representación de las minorías, pero sí plantea modificar la forma en que se llega a esos cargos.

“Con esta reforma no se le va a regatear a nadie la representación de las minorías, van a seguir teniendo el mismo número, nada más que ahora la propuesta es que salgan, que den la cara, que hagan trabajo de tú a tú con la gente, porque es muy importante que conozcan a los personajes”, señaló.

Como ejemplo , la legisladora cuestionó a algunos dirigentes políticos que, dijo, difícilmente buscarían el voto directo en las calles, como lo es, por ejemplo, Alejandro Moreno, dirigente del PRI Nacional: “Ustedes imagínense tener que pedir el voto a Alito. Imagínenselo. Claro que no, la gente le va a aventar de tomates y de huevazos en la calle, no lo quieren, por eso es que en los partidos no quieren renunciar a ese privilegio de poder ponerse como presidente de un partido en el número uno de la lista”, manifestó la diputada.

También mencionó el caso de Hugo Luna, a quien criticó por su, dijo, desempeño legislativo: “Imagínense en Jalisco tener que sacar a Hugo Luna a la calle. La gente lo va a agarrar a tomatazos también. Es además de los peores diputados de la legislatura: no va, no propone iniciativas. Hay que meternos a revisar qué hacen los plurinominales y de mayoría, qué están haciendo los legisladores llegando a la curul para la que anduvimos en la calle pidiendo el voto”, afirmó Gómez Pozos.

Además de la reforma electoral, en rueda de prensa ofrecida este lunes, la diputada abordó los acuerdos recientes del Consejo Nacional de Morena relacionados con el proceso político rumbo a las elecciones de 2027, donde, dijo, se establecieron reglas claras para quienes aspiren a candidaturas dentro del partido.

Entre las disposiciones, explicó, se prohibieron los espectaculares, los actos anticipados de campaña, las dádivas y el dispendio de recursos, además de fijar fechas para la selección de coordinadores estatales, distritales y municipales que posteriormente podrían convertirse en candidaturas.

“Quedaron prohibidos los espectaculares, prohibidos actos anticipados de campaña, prohibidas las dádivas, el que ande regalando despensas o electrodomésticos, prohibido el dispendio. Esas son las reglas muy claras que dejó marcadas el Consejo”, señaló.

En este sentido, dijo, en los procesos internos también se reforzarán los mecanismos para evaluar a quienes busquen competir por cargos públicos pues, además de la estructura territorial construida por el partido, se pondrá énfasis "en la calidad de los perfiles que eventualmente encabecen candidaturas".

“Antes se decía que ganaba el que más conocía la gente, el que era más conocido, pero en esta ocasión específica, el sentimiento o la parte fundamental de estas encuestas va a ser medir la honestidad de quienes van a llegar a ser candidatos. Nosotros como parte de este movimiento entendemos que tenemos una marca muy fuerte y un movimiento muy fuerte, pero también tenemos la responsabilidad de que los que lleguen a encabezar los trabajos en alguna posición electoral tienen que ser de calidad los candidatos. Es decir, ahora no es a quién conocen más, ahora es por qué te conocen, para bien o para mal”, afirmó la diputada.

Asimismo, explicó que quienes aspiren a contender por un cargo de elección popular deberán pasar por revisiones adicionales que permitan conocer sus antecedentes antes de ser postulados.

“Cada candidato y cada candidata que quiera aspirar a cualquier cargo de elección popular tendrá que pasar, además del filtro del Consejo Nacional de Elecciones, por el filtro de la UIF y de la Fiscalía. Eso me parece fabuloso, porque ayuda a garantizar que quienes participen en los procesos tengan una revisión previa de sus antecedentes”, finalizó la legisladora.

