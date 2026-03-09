Lemus afirma que Sheinbaum ampliará recursos para Línea 5 a Ixtlahuacán

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró este lunes que el Gobierno federal respaldará la ampliación de la Línea 5 del sistema de transporte público hacia el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos a través del anuncio de un nuevo monto para dichas obras, esto, luego de los acuerdos alcanzados durante la visita que realizó la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Entidad el pasado viernes.

El mandatario estatal señaló que durante la gira sostuvo distintas conversaciones con la Presidenta, durante sus trayectos a los eventos programados en la ciudad, para revisar diferentes proyectos de infraestructura en la Entidad, entre ellos, dijo, la extensión de la obra que conectará la zona del Aeropuerto Internacional de Guadalajara con el municipio de El Salto (y con el Centro de la ciudad en el sentido contrario). Indicó que el anuncio formal sobre el apoyo federal sería difundido por la propia mandataria a través de sus redes sociales.

“Tuve mucha oportunidad de platicar con la Presidenta, de lograr muy buenos acuerdos. Ella va a publicar en sus redes un anuncio conjunto que grabamos aquí en Guadalajara, sobre los apoyos que se van a otorgar por parte del Gobierno Federal para la extensión de la obra de la Línea 5 del transporte público, y crecer desde el Aeropuerto hasta el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, pasando por la segunda entrada a El Salto. Ella lo va a anunciar en unas horas más. Pero la verdad es que fue una gira muy productiva”, afirmó el mandatario estatal.

Lemus Navarro indicó que durante el traslado, desde la base militar de Zapopan hacia El Salto, pudo mostrar a la Presidenta distintas obras de infraestructura vial en la Zona Metropolitana de Guadalajara, particularmente los trabajos realizados sobre el Periférico y la carretera a Chapala, los cuales forman parte del proyecto integral de movilidad vinculado a la Línea 5.

“Cuando nos estábamos trasladando de la base militar de Zapopan hacia El Salto, nos fuimos por todo Periférico. Pude mostrarle las ampliaciones que estamos haciendo, que nos van a permitir llevar el sistema de Mi Macro (Peribús) hasta Tonalá; y pude mostrarle a la Presidenta toda la obra de carretera Chapala, tanto de ida a El Salto como de regreso. Entonces ella vio y me dijo: ‘La ciudad cambió’. Fue su frase: ‘La ciudad cambió en su ingreso’”, aseveró el mandatario estatal.

El gobernador coincidió en que estas obras han transformado el acceso a la zona metropolitana para quienes llegan a través del aeropuerto, con la ampliación de carriles, infraestructura peatonal y ciclista, así como la incorporación del sistema de transporte público que se prevé entre en operación en los próximos meses.

“Esta es una realidad, porque toda la gente que llega ahora al Aeropuerto Internacional de Guadalajara y se traslada hacia la zona metropolitana, ve una imagen urbana completamente transformada de primer mundo en concreto hidráulico. Crecimos seis carriles por sentido, arbolado, banqueta, ciclovía y vamos a tener en mayo ya funcionando el sistema de transporte público. Entonces, por eso a ella le gustó tanto la obra que me dijo: "Ya vamos a otorgar el recurso para el crecimiento hacia la parte de El Salto”, dijo.

En cuanto al financiamiento de la ampliación, Lemus explicó que la inversión total para extender el proyecto sobre la carretera Chapala hasta El Salto asciende a 5 mil millones de pesos , de los cuales el gobierno estatal aportará 3 mil 500 millones y la Federación mil 500 millones, recursos que se canalizarán a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

“Van a llegar, la inversión total en carretera Chapala para poder extender el proyecto hasta El Salto va a ser 5 mil millones de pesos más: 3 mil 500 millones aportados por el gobierno del estado de Jalisco y mil 500 por la Federación. El Fondo Nacional de Infraestructura establece esta relación para la aportación de recursos. Es decir, el gobierno del Estado tiene que poner un poquito más del doble de lo que aporte la Federación para poder bajar el recurso”, explicó.

Lemus Navarro indicó que, por petición de Sheinbaum Pardo, también se realizó una visita a la Línea 4 del Tren Ligero que corre de Tlaquepaque a Tlajomulco, y donde el Gobierno de Jalisco ya ha comenzado con los trabajos para la construcción de la estación "La Cantera", que ella había solicitado en su estancia a la Entidad en diciembre de 2024, aunque con recursos estatales.

Por último, el mandatario estatal indicó que durante el recorrido también se abordaron otros proyectos vinculados con el Aeropuerto. Entre ellos, la cesión de un predio federal para la construcción de un estacionamiento destinado a vehículos de plataformas, lo que, dijo, permitirá mejorar la operación y la seguridad para quienes utilizan la terminal aérea.

“También la Presidenta ya aprobó, como ustedes lo saben, la cesión del predio federal para la construcción del estacionamiento de automóviles de plataformas que vamos a hacer frente al Aeropuerto Internacional de Guadalajara. Esto le va a dar mucha seguridad y economía, sobre todo a los usuarios del aeropuerto”, manifestó.

"Encontré una Presidenta con una verdadera voluntad de apoyar a Jalisco con mucha apertura, preguntándome sobre los principales temas del Estado. Entonces, la verdad, creo que ha sido, sin duda alguna, la gira más productiva que he podido tener con la Presidenta de la República", aseveró Lemus Navarro.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

https://www.whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

AL