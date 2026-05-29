El día de ayer, la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco emitió una ficha de búsqueda tras la desaparición de Jaime Arias García, quien fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel. Al empresario de 73 años se le habría visto por última vez el pasado 26 de mayo de 2026.

De acuerdo con los reportes, el joyero se disponía a realizar varias compras en distintos establecimientos de dicha zona y posteriormente se dirigió al cruce carretero conocido como Cuatro Caminos, ya que tenía como destino final la comunidad de Alista.

Cámaras de seguridad captaron la camioneta de Arias García; sin embargo, el vehículo se encontraba circulando sin la presencia del joyero. En el video se observa que la persona que conducía el vehículo no era su chofer personal. Posteriormente, el vehículo fue localizado en Ciudad Guzmán con presencia de rastros de sangre tanto en cajuela como en el lado del copiloto.

Jaime Arias encabeza uno de los grupos joyeros más reconocidos de México, con una empresa especializada en el diseño y fabricación de anillos de compromiso con diamantes, la cual tiene presencia en Guadalajara y Los Ángeles. En 2016, el empresario joyero fue reconocido por la Cámara de Joyería de Jalisco con la Medalla al Mérito Industrial.

Ante la situación, la Cámara de Joyería de Jalisco emitió un comunicado exigiendo la aparición con salud de Jaime Arias García.

Este es el comunicado completo compartido por la Cámara de Joyería de Jalisco respecto a la desaparición de Jaime Arias

Desde Cámara de Joyería Jalisco solicitamos el apoyo inmediato de las autoridades del Gobierno de Jalisco y de las dependencias de seguridad para reforzar e intensificar la búsqueda del Sr. Jaime Arias García, reportado como desaparecido el pasado 26 de mayo tras salir del municipio de San Gabriel, Jalisco.

Manifestamos nuestra profunda preocupación ante este lamentable acontecimiento, que refleja la situación de inseguridad que persiste en distintas regiones de nuestro estado y que vulnera la tranquilidad y seguridad de todas y todos los jaliscienses.

Por ello, hacemos un respetuoso pero enérgico llamado a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares del Sr. Jaime Arias García, así como destinando todos los recursos necesarios para dar con su paradero.

Confiamos en que las instituciones responsables redoblarán esfuerzos para que el Sr. Jaime Arias García regrese pronto y sano a casa. Nos solidarizamos con su familia y seres queridos en estos momentos de incertidumbre.

ESPECIAL / FACEBOOK Cámara de Joyería de Jalisco

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