Jaime Arias: Esta fue la última publicación en redes del empresario y líder joyero de México

La desaparición de Jaime Arias García, reconocido líder joyero de Jalisco, mantiene en vilo a todo México. El exitoso empresario de 73 años fue visto por última vez el pasado 26 de mayo de 2026 en el céntrico municipio de San Gabriel. De acuerdo con los reportes oficiales, tras realizar diversas compras en establecimientos locales, se dirigió hacia el conocido cruce carretero de Cuatro Caminos con destino a la comunidad de Alista, momento exacto en el que se perdió todo contacto con él.

Las cámaras de seguridad de la zona captaron su vehículo circulando horas después de su partida, pero las imágenes revelaron un detalle clave: la camioneta negra era conducida por un sujeto desconocido. Ni el empresario ni su chofer habitual se encontraban a bordo, lo que detonó la alerta inmediata de sus familiares y de las corporaciones de seguridad.

La última huella digital de Jaime Arias

El misterio se profundiza de manera significativa al analizar la huella digital del empresario en internet. Su perfil oficial de Instagram ( @jaime.arias.18400 ) se encuentra completamente inactivo desde el año 2025. A pesar de los incansables esfuerzos de sus allegados por encontrar respuestas o mensajes ocultos en el entorno digital, la falta de actividad reciente en sus plataformas sugiere que el líder joyero mantenía un perfil sumamente bajo.

La Cámara de Joyería de Jalisco, prestigiosa institución que en 2016 le otorgó la codiciada Medalla al Mérito Industrial, emitió un comunicado urgente. En el documento oficial, exigieron a las autoridades estatales actuar con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad para localizar con vida a uno de los referentes más importantes del sector a nivel nacional.

Hallazgos clave y el llamado a la acción

El hallazgo de su camioneta abandonada en las calles de Ciudad Guzmán ha sido el punto de inflexión más crítico en la investigación actual. Los peritos forenses confirmaron la presencia de rastros de sangre tanto en la cajuela como en el asiento del copiloto, elevando al máximo la preocupación sobre la integridad física del reconocido comerciante mexicano.

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La comunidad empresarial y la sociedad jalisciense se han unido en una intensa campaña de difusión a través de múltiples plataformas. El impacto de su extensa trayectoria, con oficinas operativas tanto en la ciudad de Guadalajara como en Los Ángeles, demuestra la enorme relevancia de su figura. Mientras el reloj avanza de forma implacable, la exigencia de justicia y seguridad resuena con fuerza en el estado.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

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