Este martes 26 de mayo desapareció Jaime Arias García, un reconocido joyero jalisciense, quien fue visto por última vez en el municipio de San Gabriel. Su extravío ha causado alerta entre sus familiares, empresarios y autoridades del estado. Fue así como la Comisión de Búsqueda de Personas de Jalisco publicó una ficha de localización para ayudar a los operativos de búsqueda.

Asimismo, el caso llamó especialmente la atención debido a que la Cámara de Joyería Jalisco solicitara explícitamente el apoyo de las autoridades y elementos de seguridad.

¿Cuál fue su ruta antes de desaparecer?

Según los conocimientos tanto de familiares como de personas allegadas a Jaime Arias García, se determinó que llevó a cabo múltiples actividades antes de desaparecer. Datos señalan que se presentó en diferentes establecimientos del municipio de San Gabriel, antes de llegar a la carretera Cuatro Caminos.

El extraviado no lograría llegar a su destino final, la comunidad de Alista, y dejaría de mantener contacto con familia y conocidos en el trayecto. A partir de la pérdida de contacto fue cuando se dio inicio a medidas de localización, tales como publicaciones en redes sociales pidiendo el apoyo de la población.

Asimismo, elementos policiales dieron con el paradero de una camioneta que utilizaba el empresario, la cual fue localizada en Ciudad Guzmán. Al revisarla, se informaron presuntos indicios de sangre, y ahora el vehículo se encuentra como evidencia para las investigaciones correspondientes.

Estos son los datos de la ficha de búsqueda

El boletín emitido por la Comisión de Búsqueda del estado de Jalisco, revela las siguientes características:

Nombre: Jaime Arias García

Edad: 73 años

Señas particulares: Pecas y lunares en el cuerpo

Cabello: cano, quebrado y corto

Tez: morena clara

Complexión: robusta

Estatura: 1.90 cm

Vestimenta: camisa blanca con estampado floral, pantalón de mezclilla, tenis cafés y un anillo en la mano

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