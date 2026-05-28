Este jueves se emitió una ficha de búsqueda para localizar a Jaime Arias García . Al empresario de 73 años se le vio por última vez el pasado 26 de mayo de 2026 en el municipio de San Gabriel, Jalisco.

De acuerdo con la ficha de búsqueda, al momento de la desaparición vestía camisa blanca con estampado floral, pantalón de mezclilla, tenis café y un anillo.

Desde ayer miércoles los familiares reportaron la desaparición en diferentes redes sociales solicitando el apoyo de la ciudadanía para lograr su localización.

Realizaba compras antes de desaparecer

Los reportes indican que antes de su desaparición se dispuso a realizar varias compras en diferentes establecimientos de la zona y posteriormente se dirigió al cruce carretero conocido como Cuatro Caminos, ya que tenía como destino final la comunidad de Alista.

Cámaras captaron camioneta sin el empresario

De acuerdo con imágenes de cámaras de seguridad, la camioneta negra de Arias García fue captada circulando sin la presencia del joyero.

En el video también se observa que la persona que conducía el vehículo no era su chofer personal.

Vehículo fue hallado con rastros de sangre

Posteriormente, el vehículo fue localizado en Ciudad Guzmán y presentaba rastros de sangre tanto en la cajuela como en el lado del copiloto.

Cámara de Joyería Jalisco pide apoyo urgente

Ante la desaparición de Jaime Arias García, la Cámara de Joyería Jalisco solicitó el apoyo inmediato de las autoridades del Gobierno de Jalisco y de las dependencias de seguridad para reforzar e intensificar la búsqueda.

FACEBOOK / CÁMARA DE JOYERÍA JALISCO

“Manifestamos nuestra profunda preocupación ante este lamentable acontecimiento que refleja la lamentable situación de inseguridad que persiste en distintas regiones de nuestro estado y que vulnera la tranquilidad y seguridad de todas y todos los jaliscienses”, expresó la Cámara de Joyería Jalisco.

Exigen pronta respuesta de las autoridades

El organismo hizo un llamado respetuoso pero enérgico a las autoridades competentes para que se actúe con la máxima prontitud, coordinación y sensibilidad, brindando acompañamiento y apoyo integral a los familiares, además de destinar todos los recursos necesarios para dar con su paradero.

“Confiamos en que las instituciones responsables redoblarán esfuerzos para que el señor Jaime Arias García regrese pronto sano y salvo a casa. Nos solidarizamos con su familia y seres queridos durante estos momentos de incertidumbre”, concluyó.

EE