Con el objetivo, una vez más, de manifestarse en contra de los efectos de la recién creada Ley Vicaria, aplicables no solo en Jalisco, sino a nivel nacional, esta tarde el frente hoy denominado como "Soy Papá, no Criminal", alista una movilización pacífica en Casa Jalisco, donde, de acuerdo con el abogado y activista, Rodolfo Ruiz, se llevará a cabo una "huelga sin hambre".

La movilización pacífica forma parte de las actividades llevadas a cabo este día para, dijo, exponer cómo existen casos en los cuales la ley no debería beneficiar en automático a las madres para dar la custodia de hijas e hijos en casos de separación, como lo mandata la Ley Vicaria en Jalisco y como lo ha determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

De hecho, este martes el frente lleva a cabo un foro en el cual expone distintos casos que, considera el movimiento, demuestran que la madre no siempre tiene la razón; como, por ejemplo, afirmó Rodolfo Ruiz, es el caso de Elisa Celis, promotora del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.

Te puede interesar: No habrá prórroga para el cambio de placas; iniciarán sanciones a automovilistas

El caso de Lis Celis suma ya más de 350 procesos judiciales en seis años para exigir que le regresen a su hijo Patricio, mientras que Marcelo ya ha cumplido la mayoría de edad y ha decidido no formar parte de su vida. La lucha de Elisa se ha constituido en demostrar que la Violencia Vicaria, quien dice, ha sido cometida por el padre de sus hijos y su expareja, ha incidido en el criterio de Marcelo y Patricio para que no deseen estar con ella, aunque así lo ha determinado la ley en distintas ocasiones, y aunque ella sigue luchando para que los juzgadores le den la razón.

Para Rodolfo Ruiz, este no es un caso en el cual la Violencia Vicaria deba beneficiar a Elisa, pues en diversas ocasiones sus hijos han emitido mensajes en los cuales confirman que no quieren estar con ella, además de que existen denuncias en su contra por la violencia ejercida presuntamente por Elisa contra sus hijos, información que ha sido abordada en el foro realizado este martes.

"Justo esta clase de casos es la que demuestra, pues, que la, o sea, que esta ley no beneficia a todas y todos, sino que, por el contrario, también violenta a hombres padres de familia", señaló el abogado.

Este martes el frente lleva a cabo un foro en el cual expone distintos casos que, considera el movimiento, demuestran que la madre no siempre tiene la razón. EL INFORMADOR

Por otra parte, señaló que en el foro se abordan los vacíos legales que representa la Ley Vicaria, donde solo se considera como víctima a las mujeres madres "y violentadores a los hombres padres", cuando la ley debería ser justa para ellas y ellos por igual, ya que, si bien no en todos los casos los hombres violentan, tampoco en todos los casos las mujeres son víctimas.

De hecho, lamentó que uno de los vacíos legales que existen es que, debido a que solo se considera la Violencia Vicaria contra las mujeres, "existe la posibilidad de que los hombres padres afectados por esta ley se cambien de género para identificarse como mujeres", lo cual, si bien pudiera sonar absurdo, podría evitar que aplicaran las disposiciones locales y nacionales.

En este sentido, afirmó, el movimiento busca resonar a nivel nacional para promover reformas constitucionales que obliguen a que la ley aplique para hombres y mujeres por igual, tal como ocurría cuando temas como derechos por custodia, pensión alimenticia y régimen de convivencia se veían dentro de los temas familiares, sin las sanciones aplicables por violencia vicaria.

No te pierdas: Perfilan reforma para que familiares de servidores públicos desaparecidos accedan a pensión

"Desde el 15 de noviembre del 2024 se hizo una reforma constitucional a más de seis artículos de la Constitución en materia de igualdad sustantiva. Entonces, si me dices '¿cuál es la solución?', pues necesitamos otra reforma constitucional que derogue la igualdad sustantiva y volvamos al tema que el hombre y la mujer son iguales ante la ley. Esa es la opción. Porque justo esta clase de casos es la que demuestra que esta ley no beneficia a todas y todos, sino que, por el contrario, también violenta a hombres padres de familia", afirmó el abogado Rodolfo Ruiz.

Se espera que en las próximas horas el frente esté arribando a la Glorieta Minerva para visibilizar nuevamente el movimiento, para después trasladarse a Casa Jalisco, donde sus integrantes esperan ser escuchados por el Gobernador de Jalisco al respecto de este tema, e incluso, dijo, pasarán la noche en las inmediaciones del inmueble.