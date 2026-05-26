Perfilan reforma para que familiares de servidores públicos desaparecidos accedan a pensión

La Comisión de Competitividad, Desarrollo Económico, Innovación y Trabajo del Congreso de Jalisco aprobó un dictamen para que familiares de servidores públicos que estén en calidad de desaparecidos accedan a una pensión. Se trata de una iniciativa propuesta por el diputado del PT, Leonardo Almaguer, la cual busca reformar la Ley del Instituto de Pensiones del Estado de Jalisco (IPEJAL) para este apoyo. El legislador explica que no sabe cuántas personas servidoras públicas están desaparecidas.

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“Al día de hoy, en el IPEJAL todavía no existe un padrón de cuántas personas están desaparecidas”. “Todavía no tenemos la capacidad de que se sepa con certeza cuántas trabajadoras y trabajadores del Estado” están en esta situación; creo que esta es una tarea importante para IPEJAL", dijo. Según la propuesta, en el IPEJAL solo se otorga pensión si se presenta un acta de defunción. Y con esta reforma, se busca incluir el acta de declaración de ausencia para que las familias de los servidores públicos que estén en calidad de desaparecidos puedan acceder al fondo de pensiones.

"Se les da de baja como en cualquier trabajo, a los días que marca la ley en los que ya no se presentan a laborar; entonces, este dictamen nos va a ayudar para que los familiares de estos y estas trabajadores puedan tener el beneficio de tramitar con la declaración de ausencia la pensión. Lo deseable es que regresen y que regresen vivos para que se integren a sus familias" . La reforma no representa un gasto adicional, ya que, según el diputado, dependiendo de la antigüedad y los ingresos de los servidores públicos desaparecidos, sería el porcentaje que ya se encuentra contemplado en la Ley del IPEJAL ; la iniciativa no cambia estos porcentajes.

La legisladora de Movimiento Ciudadano, Gabriela Cárdenas, aseguró que propondrán algunas modificaciones para fortalecer el dictamen sin perder el fondo del asunto. Comisión especial avala exhortos en favor de familiares de desaparecidos. Por otro lado, la Comisión Especial para atender asuntos relacionados en materia de desaparición de personas en Jalisco del Congreso aprobó dos acuerdos, uno de ellos para exhortar a la Comisión de Búsqueda de Personas y al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses para que impartan programas de capacitación en materia de búsqueda e identificación a colectivos de búsqueda y víctimas indirectas de la desaparición, involucrando experiencias institucionales.

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De la misma forma, se avaló otro exhorto a la Comisión de Atención a Víctimas y al IJCF para que se realice una evaluación, con enfoque de no revictimización, a sus programas de contención emocional dirigidos a personas víctimas indirectas de desaparición.

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