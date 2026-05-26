A partir del 30 de mayo las y los automovilistas de Jalisco cuyos vehículos tengan placas más anteriores al 2018, como las placas con diseño de "Maguey, Minerva, o Gota", son susceptibles a una multa establecida en la Ley de Movilidad, Seguridad Vial y Transporte del Estado.

De acuerdo con el Artículo 367 de dicha Ley, se establece que se sancionará de veinte a sesenta veces el valor de la UMA es decir, entre los 2 mil 260 a los 6 mil 790 pesos, a las personas conductoras o personas propietarias de los vehículos que circulen sin placas o con placas vencidas, considerando que los modelos mencionados no estarán vigentes en Jalisco a partir del próximo 30 de enero, habiendo terminado la prórroga para el canje gratuito de placas.

De acuerdo con Carlos Arias, Jefe del Servicio Estatal Tributario (SET) de Jalisco, en Jalisco un millón 699 mil 651 coches debían sustituir sus láminas viejas, pero hasta el pasado 21 de mayo lo habían hecho apenas un millón 421 mil 573, es decir, 8 de cada 10 coches que debían hacer el trámite ya lo hicieron.

Todavía restan por cambiar sus láminas 278 mil 078 unidades en Jalisco, es decir, el 16.36% de los vehículos susceptibles al canje. Las únicas placas válidas para circular en Jalisco a partir del 30 de mayo próximo son las denominadas "Collage" y "Cabañas".

CORTESÍA/ Gobierno de Jalisco

Es importante destacar que, según lo dispuesto en la Ley Vial de Jalisco y su reglamento, esta falta en particular no amerita el retiro del vehículo.

Para agendar una cita para la sustitución de placas por láminas nuevas, y conocer los requisitos del trámite para aquellas personas que no lo iniciaron en 2025, es necesario ingresar a la plataforma https://agendador-shp.jalisco.gob.mx/, en la que se brinda toda la orientación necesaria al respecto, incluyendo los pasos y números de contacto para cualquier duda.

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¿Dónde denuncio actos de corrupción de policías viales?

Sin embargo, también es importante que la ciudadanía conozca sus derechos y obligaciones vehiculares para evitar que una placa sin vigencia sea un motivo de extorsión por parte de agentes quienes pudieran hacer mal uso de la medida.

Ante cualquier amenaza sobre alguna sanción adicional, se recomienda verificar la información en la Ley de Seguridad Vial y su reglamento, a fin de corroborar la información, y no brindar ningún monto a ningún oficial en calle para evitar las sanciones, pues esto incurre en actos de corrupción sancionables.

Ante cualquier caso que pudiera ocurrir en este sentido la ciudadanía puede llamar de inmediato al 089 para dar aviso a las autoridades sobre el intento de extorsión, o si se concretó, denunciar ante la Fiscalía Anticorrupción de Jalisco al 3316537783 / 3316537784, o en sus instalaciones en Amado Aguirre 857, Col. Jardines Alcalde, en Guadalajara.

También se puede presentar de manera anónima en la plataforma: https://fiscaliaanticorrupcion.jalisco.gob.mx/denuncia. Solo es necesario un correo electrónico para el seguimiento, y añadir el número de placa y unidad del agente que habría cometido el acto de corrupción.

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