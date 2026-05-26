La diputada federal de Morena por Jalisco, Mery Gómez Pozos, se reunió con Efraín Morales, director general de la Conagua (Comisión Nacional del Agua), en la cual se abordaron temas prioritarios en materia hídrica para Guadalajara y el área metropolitana .

Ante el titular de la dependencia federal, la legisladora morenista expuso los proyectos hídricos fundamentales para Jalisco, como son la Planta Potabilizadora No. 1, ubicada en la zona de Miravalle, y las plantas de tratamiento vinculadas al saneamiento del río Santiago .

Mery Pozos seguirá impulsando el acceso y saneamiento del agua en Jalisco

En el encuentro manifestó que, cumpliendo con su labor como legisladora, seguirá impulsando uno de los temas más importantes para el presente y futuro de Guadalajara, como es el acceso al agua y el saneamiento.

El Gobierno de Jalisco afirmó que ha presentado a la Conagua proyectos hídricos para el estado; el principal es la construcción del segundo acueducto Chapala–Guadalajara , el cual, según lo expuesto por el gobernador Pablo Lemus en la reunión anual número 94 del Consejo Internacional de Grandes Presas (ICOLD) llevada a cabo en la Expo Guadalajara, costaría 15 mil millones de pesos y requeriría tanto inversión pública como privada .

La segunda propuesta es la modernización e intervención de la planta Potabilizadora No. 1, la cual trata la mayor parte del caudal que viene desde el lago de Chapala, tanto por el primer acueducto como por el sistema Antiguo de Abasto, el cual ha presentado múltiples problemas de contaminantes por descargas de aguas residuales vertidas desde el Arroyo Seco en Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga hacia el canal de Las Pintas, el cual forma parte de dicho sistema antiguo.

Además, el Gobierno de México ha planteado una estrategia de saneamiento del río Santiago que consiste en la construcción de cuatro nuevas plantas de tratamiento y la ampliación de dos, con una inversión de 430 millones de pesos (MDP), esto a lo largo de un tramo de alrededor de 70 kilómetros, entre los municipios de Ocotlán y El Salto-Juanacatlán .

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

FF