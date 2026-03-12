Policías de Jalisco y Guadalajara detienen a "Los Molotov"

Elementos de la Policía de Jalisco y de la Comisaría de Guadalajara, con ayuda del Escudo Urbano C56 Jalisco, detuvieron a presuntos integrantes de la banda delictiva “Los Molotov”, quienes aparentemente estuvieron implicados en la quema de motocicletas en la colonia Providencia, a finales de febrero pasado.

Te recomendamos: Rescatan a 21 perritos abandonados en una casa de la colonia San Pedrito

La detención se logró gracias a las labores de la Comisaría de Inteligencia y su homóloga municipal localizaron a los dos sujetos que son captados en video cuando lanzan una bomba 'molotov' desde un vehículo color negro en el cruce de Ottawa y Pablo Neruda. El artefacto alcanzó a dos motocicletas que estaban estacionadas sobre la vialidad.

Los detenidos, identificados como Eduardo 'N' y Héctor 'N' de 28 y 23 años de edad, respectivamente, fueron capturados en el cruce de la avenida Cristóbal Colón y la calle Coatlán, en los límites de Guadalajara y Tlaquepaque.

Al momento de la detención ambos viajaban en el vehículo con las características de la unidad desde la que presuntamente se lanzó el explosivo. También les aseguraron dosis de aparente droga conocida como cristal.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

NA