Este jueves el cantante y compositor, Julio Preciado, dio a conocer los nombres de las tres personas finalistas quienes se encuentran en espera de un riñón, cirugía que correrá en costo a cargo del conocido artista como parte de su labor altruista en esta área, por haber sido él mismo paciente trasplantado.

En rueda de prensa —ofrecida en conjunto con autoridades sanitarias y del médico nefrólogo, Julio Ramos, director del Centro del Riñón—, refirió que la convocatoria, anunciada en enero pasado, tuvo una alta demanda, y fue difícil elegir a las personas finalistas quienes esperan por saber quién será quien reciba este apoyo.

Así, en el marco del Día del Riñón, Julio Preciado indicó que se trata de tres pacientes jóvenes, punto inicial solicitado por el cantante, a fin de que sus sueños no se vean truncados por las enfermedades renales, y a quienes se eligió luego de analizar puntos como el que, si bien se priorizarían a quienes no tuvieran los recursos suficientes para la cirugía, la familia debería poder solventar los costos médicos adicionales, como el seguimiento de los medicamentos y tratamientos posteriores, que ascienden, en ocasiones, hasta a 50 mil pesos mensuales, a fin de garantizar el buen seguimiento de la intervención.

También se analizó que los pacientes ya contaran con algún familiar con voluntad y posibilidades para donarles el riñón, entre otros puntos.

Así, dijo Julio Preciado, se eligió como finalista a Karen Zoé Castro, cuyo donador sería su hijo Ignacio; a Diego Antonio Ramírez, con su padre, el señor José Agustín, como posible donador, y a Oscar Marmolejo, cuya donadora podría ser su hija Arely. Los pacientes no fueron presentados personalmente para brindarles privacidad en el proceso, afirmó el cantante.

"Creo que, para mí, están muy bien escogidos. Ya no está en nuestras manos ahora, de aquí en adelante, decidir quién va a ganar o quién va a ser el que se va a dar el trasplante, ya no está en nuestras manos, porque se va a pasar al Consejo Médico del hospital donde se va a hacer el trasplante, ellos son los que van a elegir, para que sea todo transparente, cual debe de ser, transparente al 100%. Y yo me siento muy orgulloso de esta dinámica, de esta convocatoria, y que la persona a la que se le va a otorgar este beneficio va a tener una mejor vida", expresó el artista.

El nefrólogo Julio Ramos refirió por su parte que será en aproximadamente dos semanas cuando posiblemente se tenga definido quién sería la persona acreedora a la cirugía gracias a la iniciativa de Julio Preciado y del mismo Centro del Riñón, una vez que el consejo analice todas las variables para elegir al mejor candidato o candidata.

Además, dijo el nefrólogo, la iniciativa que se tiene con el artista no termina solo en la cirugía, sino que se estarán donando semanalmente cinco hemodiálisis a pacientes quienes lo requieran y no tengan los recursos para acceder al tratamiento, y será en los próximos días cuando se dé a conocer la mecánica de este apoyo, también a través del Centro del Riñón.

Por último, el cantante Julio Preciado añadió que estas iniciativas no las realiza para darse fama o lucrar con ello, sino que se trata de que más artistas en el medio, y personas en general, puedan sumarse al apoyo de las personas quienes lo necesitan, ya sea causas similares, médicas, o con los fines con los cuales se sientan identificados.

Un ejemplo de ello, señalaron Preciado y Ramos, es Chuy Lizárraga, quien, afirmaron, ya ha hecho de conocimiento público su interés de subastar los caballos que frecuentemente le regalan en sus presentaciones, para que, con esos recursos, se pueda apoyar a más pacientes renales.

AO

