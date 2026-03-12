Jalisco enfrenta emergencia por problemas renales; especialistas llaman a la prevención

Julio Ramos, director del Centro del Riñón en Guadalajara, afirmó que la incidencia estadística en enfermedades que afectan al riñón ha alcanzado niveles significativos en la región.

En el marco del Día Mundial del Riñón , el especialista declaró que las afecciones en este órgano no solo afectan el desarrollo profesional de las y los pacientes, sino que se ha convertido en una patología catastrófica "que está rebasando la capacidad de respuesta tanto de hospitales públicos como privados, agravada por un entorno de crisis administrativa y desabasto de fármacos esenciales a nivel federal".

"El objetivo de este día siempre ha sido despertar conciencia. En algo tan complejo, un estado como Jalisco lo toma de manera muy distinta a otras regiones, probablemente por la incidencia y por la estadística que nos ha alcanzado de manera significativa", dijo el médico.

El director también destacó la importancia de la detección oportuna, señalando que pruebas tan sencillas como un examen general de orina o la medición de creatinina pueden marcar la diferencia entre un tratamiento preventivo y la necesidad de terapias de sustitución.

Avances en medio de la crisis

El especialista lamentó que diversos esfuerzos legislativos para hacer de estas evaluaciones un requisito obligatorio en menores de edad hayan quedado estancados por conflictos políticos, e hizo un llamado a las autoridades a recuperar la lealtad y el respeto hacia el paciente, "reconociendo que la atención médica debe ser sensible y empática, independientemente del estrato socioeconómico de quien padece la enfermedad".

"Son aspectos que debemos marcar hoy en este Día Mundial del Riñón, que esta enfermedad está rebasando a hospitales públicos y privados por el número de pacientes , que el colapso administrativo que estamos viviendo en el sistema federal nos está marcando mucho la pauta. Yo creo que la crisis de salud que estamos experimentando, los que tenemos más de 20 años recorriendo este tramo, nunca habíamos experimentado tanto desabasto farmacológico en medicamentos primarios para un paciente renal en que las dosis de diálisis hoy han tenido que ser ajustadas y adaptadas al nivel de supervivencia para poder mantener un paciente solamente con vida", denunció Julio Ramos.

Destacó que los avances médicos han permitido que estudios sencillos, no dolorosos, especialmente para las y los menores, permitan tomar una muestra de orina que otorga datos importantes sobre los riesgos de una persona de presentar daño renal.

"Se ha intentado subir al Pleno del Congreso un sinfín de peticiones y obviamente se han dejado solamente por pleitos políticos, no han podido trascender para que se convierta en una obligación, en un requisito, para que nuestros menores sean evaluados de manera rutinaria año con año", lamentó.

Jalisco presenta altas incidencias en problemas renales

Por su parte, Marco Covarrubias, director de Trasplante Multiorgánico del Hospital Civil de Guadalajara, señaló que Jalisco tiene una de las incidencias de enfermedad renal más altas del mundo , con registros que oscilan entre 50 y 60 casos nuevos por cada millón de habitantes anualmente.

Covarrubias explicó que factores como la obesidad, la diabetes y la hipertensión son los principales motores de esta crisis, aunque también destacó la existencia de factores geográficos y sociales que afectan a pacientes jóvenes.

Destacó que Jalisco sigue siendo un líder en donación de órganos en el país, con tasas comparables a las de naciones europeas, aunque la demanda de trasplantes sigue superando por mucho la oferta disponible.

"Jalisco, tenemos una de las incidencias, es decir, de las presentaciones de enfermedad renal más alta del mundo, [...] por cada millón de habitantes, cerca de 50 casos nuevos o 60 por año. Varios factores tienen que ver, entre ellos, también tenemos una excelente sistema de registro porque en algunos estados no existen estadísticas tan precisas. Aunque no son perfectas las de aquí, sí se lleva cierto registro. Y somos un estado que recibimos también pacientes para tratamiento de enfermedades de alta complejidad de otros estados. Eso es lo que contribuye a este número", explicó.

Refirió que, aunque en México hay entre 17 mil a 19 mil personas en espera de un riñón, se realizan apenas poco menos de tres mil al año . "Las matemáticas no nos salen, no hay (riñones) para todos, ni en tiempos ni en donantes", lamentó.

Por último, el cantante y compositor Julio Preciado compartió su testimonio como paciente que ha enfrentado de cerca estas complicaciones derivadas de las enfermedades renales .

El artista brindó mensaje de esperanza a quienes se encuentran en lista de espera, instándolos a no perder la fe y a acercarse a los centros de salud especializados.

Julio Preciado reconoció que existen muchas dudas en torno a la magnitud del problema en el occidente del país, y utilizó el espacio para invitar a la sociedad a informarse de manera clara sobre los riesgos y las posibilidades reales de tratamiento que existen en instituciones como, por ejemplo, el Hospital Civil de Guadalajara.

"Créanmelo, sí hay oportunidad. Crean que sí hay esperanza. Quiero decirles que no se espere la gente que tiene problemas renales, por lo menos acercarse a los centros de salud, porque la verdad es que al final de cuentas lo que está platicando despejó muchas dudas, me actualizó. Jalisco tiene los más altos índices de toda la República en problemas renales", destacó el artista en la rueda de prensa, en la que se anunció a los finalistas de una iniciativa personal en apoyo a pacientes renales, en el que el o la ganadora recibirá la cobertura total del costo de un trasplante a cargo de Julio Preciado .

