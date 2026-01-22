Jueves, 22 de Enero 2026

LO ÚLTIMO DE Jalisco

Jalisco |

Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

En algunas estaciones del Tren Ligero se brinda atención para orientar a los ciudadanos en el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

Por: Luz Borja

Esta tarjeta, impulsada por el gobierno de Jalisco, permitirá acceder a un subsidio parcial en el pasaje del transporte público, para poder pagar 11 en lugar de 14 pesos. ESPECIAL/Siteur

Esta tarjeta, impulsada por el gobierno de Jalisco, permitirá acceder a un subsidio parcial en el pasaje del transporte público, para poder pagar 11 en lugar de 14 pesos. ESPECIAL/Siteur

A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la habilitación de micromódulos para el trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en distintos puntos de las tres líneas del Tren Ligero.

Esta tarjeta de débito, impulsada por el gobierno de Jalisco, permitirá acceder a un subsidio parcial en el pasaje del transporte público, para poder pagar 11 en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

De acuerdo con el organismo público que administra el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en estos módulos las personas interesadas podrán recibir orientación para realizar el prerregisto.

Te puede interesar: Tarjeta Única Al Estilo Jalisco: ¿Qué documentos se necesitan para recogerla?

¿En dónde se encuentran los módulos del tren ligero para el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Micro Módulo Juárez

Línea 1 - Vía 1, salida Pedro Moreno.

Micro Módulo Periférico Sur

Línea 1 - Vía 1, a un costado de acceso.

Micro Módulo Tetlán

Línea 2 - Vía 2, a un costado de acceso.

Micro Módulo Ávila Camacho

Línea 3 - Vía 2, en pasarela de acceso a líneas 1 y 3.

Micro Módulo San Juan de Dios

Línea 2 - Vía 1, en el vestíbulo.

Micro Módulo Arcos de Zapopan

Línea 3 - En pasarela.

Micro Módulo Periférico Norte

Línea 1 - A un costado de acceso.

Micro Módulo Central de Autobuses

Línea 3 - A un costado de acceso.

Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. ESPECIAL 
Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. ESPECIAL 

Revisa: Tarjeta Única Al Estilo Jalisco inicia este lunes la entrega en ESTOS módulos

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

  • Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos
  • Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco
  • Descuentos en multas y recargos
  • Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco
  • Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

  • Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED
  • Recibir remesas de manera fácil y segura
  • Posibilidad de acceder a créditos revolventes
  • Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados
  • Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales
  • Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

Lee también: ¿Cómo acceder a la prórroga de sustitución de placas gratuita en Jalisco?

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

Temas

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones