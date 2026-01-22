A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la habilitación de micromódulos para el trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en distintos puntos de las tres líneas del Tren Ligero.

Esta tarjeta de débito, impulsada por el gobierno de Jalisco, permitirá acceder a un subsidio parcial en el pasaje del transporte público, para poder pagar 11 en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.

De acuerdo con el organismo público que administra el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en estos módulos las personas interesadas podrán recibir orientación para realizar el prerregisto.

¿En dónde se encuentran los módulos del tren ligero para el trámite de la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Micro Módulo Juárez

Línea 1 - Vía 1, salida Pedro Moreno.

Micro Módulo Periférico Sur

Línea 1 - Vía 1, a un costado de acceso.

Micro Módulo Tetlán

Línea 2 - Vía 2, a un costado de acceso.

Micro Módulo Ávila Camacho

Línea 3 - Vía 2, en pasarela de acceso a líneas 1 y 3.

Micro Módulo San Juan de Dios

Línea 2 - Vía 1, en el vestíbulo.

Micro Módulo Arcos de Zapopan

Línea 3 - En pasarela.

Micro Módulo Periférico Norte

Línea 1 - A un costado de acceso.

Micro Módulo Central de Autobuses

Línea 3 - A un costado de acceso.

Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco. ESPECIAL

¿Qué ofrece la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco?

Moverte a través de todo el sistema de transporte público y acceder a la tarifa de 11 pesos

Acceder a los apoyos del Gobierno de Jalisco

Descuentos en multas y recargos

Inscribirte y contar con el Seguro Médico Al Estilo Jalisco

Suscribirte al sistema de Mi Bici

También se puede acceder a servicios financieros como:

Retirar efectivo en cualquier cajero automático de la RED

Recibir remesas de manera fácil y segura

Posibilidad de acceder a créditos revolventes

Ingresar dinero a más de 28 mil establecimientos afiliados

Pagar servicios y comprar en millones de comercios físicos y digitales

Ingresar dinero en un componente de ahorro con 10% de rendimiento anual y liquidez total

Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.

Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB