Módulos del Tren Ligero donde puedes tramitar la Tarjeta Única Al Estilo Jalisco

A través de medios oficiales, el Sistema de Tren Eléctrico Urbano (Siteur) anunció la habilitación de micromódulos para el trámite de la Tarjeta Única al Estilo Jalisco en distintos puntos de las tres líneas del Tren Ligero.Esta tarjeta de débito, impulsada por el gobierno de Jalisco, permitirá acceder a un subsidio parcial en el pasaje del transporte público, para poder pagar 11 en lugar de 14 pesos a partir del próximo 1 de abril.De acuerdo con el organismo público que administra el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), en estos módulos las personas interesadas podrán recibir orientación para realizar el prerregisto.Micro Módulo JuárezLínea 1 - Vía 1, salida Pedro Moreno.Micro Módulo Periférico SurLínea 1 - Vía 1, a un costado de acceso.Micro Módulo TetlánLínea 2 - Vía 2, a un costado de acceso.Micro Módulo Ávila CamachoLínea 3 - Vía 2, en pasarela de acceso a líneas 1 y 3.Micro Módulo San Juan de DiosLínea 2 - Vía 1, en el vestíbulo.Micro Módulo Arcos de ZapopanLínea 3 - En pasarela.Micro Módulo Periférico NorteLínea 1 - A un costado de acceso.Micro Módulo Central de AutobusesLínea 3 - A un costado de acceso. También se puede acceder a servicios financieros como:Contar con la Tarjeta Única no implica el acceso a programas sociales o apoyos gubernamentales; los apoyos se otorgan conforme a la convocatoria publicada por la dependencia correspondiente y sus reglas de operación.Para mayor información, cualquier persona se puede comunicar al número 33 2451 2667 o en las redes oficiales del Gobierno de Jalisco.