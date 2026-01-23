El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) tendrá un clima ligeramente más caluroso este viernes 23 de enero. Aquí los detalles del tiempo:

El Servicio Meteorológico Nacional, fuente oficial del Gobierno de México, pronostica para la región Pacífico Centro, en el transcurso del día, cielo medio nublado en el transcurso del día, con lluvias aisladas en Nayarit y Michoacán y sin lluvia en Jalisco y Colima. Por la mañana, ambiente fresco a templado con bancos de niebla en la región, y frío con posibles heladas en zonas serranas de Michoacán y Jalisco. Durante la tarde, ambiente cálido, y caluroso en zonas de Jalisco, Colima y Michoacán. Viento de componente oeste de 10 a 20 km/h en la región con rachas de hasta 35 km/h en zonas Jalisco.

Por su parte, el Instituto de Astronomía y Meteorología de la UdeG prevé para Guadalajara este día soleado y algunas nubes dispersas. Ambiente ligeramente agradable en horas diurnas. Fresco por la noche y hasta el amanecer. La temperatura máxima esperada oscilará entre 25-27 °C y la mínima entre los 9-12 °C.

Clima en Guadalajara para la semana

Viernes 0% de probabilidad de lluvia 26 – 9 °C Sábado 0% de probabilidad de lluvia 25 – 10 °C Domingo 5% de probabilidad de lluvia 27 – 7 °C

La temperatura en Guadalajara se eleva ligeramente y la probabilidad de lluvia es casi nula .

Clima nacional para hoy

Inestabilidad en niveles altos de la atmósfera por la corriente en chorro extratropical estará favoreciendo lluvias sobre el noroeste. Además de rachas de viento fuertes en dicha región.

Por otro lado, el ingreso de humedad en combinación con canales de baja presión sobre el interior del país, propiciarán lluvias en el centro, sureste y península de Yucatán.

Durante el fin de semana esperamos el avance de un nuevo sistema frontal en el noreste de México, que traerá un descenso muy marcado en las temperaturas.

Jalisco, con combinación de sol y nubes. Ambiente agradable en horas diurnas, fresco por la noche y hasta el amanecer. No se descarta la probabilidad de algunas lluvias dispersas hacia el sur del estado .

ESPECIAL / IAM

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

