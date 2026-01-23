IDEFT entrega constancias del programa "Aprenden, Avanza y Crece Al Estilo Jalisco"

El Instituto de Formación para el Trabajo del Estado de Jalisco (IDEFT) llevó a cabo la entrega de 47 constancias a personas que concluyeron satisfactoriamente su proceso de capacitación en el marco del programa " Aprende, Avanza y Crece Al Estilo Jalisco ", estrategia impulsada por el Gobierno del Estado, en coordinación con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, y la participación del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), mediante la cual se logró capacitar a más de 3 mil 500 jaliscienses en un periodo de un mes, como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento del capital humano.

Las y los participantes formaron parte de diversos grupos de capacitación en áreas estratégicas para la empleabilidad y el desarrollo de competencias, entre ellas entrenamiento en ventas, computación básica y avanzada, Excel básico, uso de internet, así como servicio al cliente, trabajo en equipo y clima laboral, con enfoque en Community Manager . Los contenidos académicos fueron diseñados bajo criterios de pertinencia, calidad y enfoque social, en atención a las necesidades actuales del entorno productivo.

Los contenidos académicos fueron diseñados bajo criterios de pertinencia, calidad y enfoque social. ESPECIAL

El evento fue encabezado por el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, y contó con la presencia del director general del Trabajo, en representación del secretario del Trabajo y Previsión Social, Carlos Agustín López González; de la directora de Control y Supervisión de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social; así como de directivos del Instituto: el director de Vinculación, Pablo García Arias; el director de Técnica Académica, José María Ceballos Cruz; y el director de la Unidad Guadalajara, Felipe Reyes Rivas. Asimismo, asistió el secretario general del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado en el Poder Legislativo de Jalisco, César Cuauhtémoc Iñiguez González.

Durante su intervención, el director general del IDEFT, Salvador Cosío Gaona, agradeció al diputado Omar Cervantes Rivera por las facilidades otorgadas para la realización del acto protocolario en la sede del Congreso del Estado y destacó la relevancia institucional del programa. Señaló que "Aprende, Avanza y Crece Al Estilo Jalisco" responde a la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, respaldada por la Coordinación General de Crecimiento y Desarrollo Económico a cargo de Mauro Garza Marín, y la participación del Fideicomiso Fondo Impulso Jalisco (FIMJA), a través de Héctor Antuna Sánchez, así como la colaboración de la Secretaría del Trabajo, bajo la dirección de Ricardo Barbosa Ascencio, lo que permitió consolidar un programa de alcance estatal en un periodo reducido.

" Este programa refleja una política pública orientada al fortalecimiento del capital humano, mediante la generación de competencias que incidan positivamente en la empleabilidad, el desarrollo económico y el bienestar social de las y los jaliscienses ", puntualizó.

Por su parte, el director general del Trabajo, Carlos Agustín López González, subrayó el trabajo coordinado entre las dependencias participantes para ampliar la cobertura de la capacitación más allá de la zona metropolitana, garantizando el acceso a herramientas formativas útiles y aplicables tanto en el ámbito personal como en el laboral.

El acto protocolario se llevó a cabo en el Salón de Las Legisladoras del Congreso jalisciense, donde se reiteró que este programa se alinea a la visión del gobernador Pablo Lemus Navarro, orientada a ampliar el acceso a la capacitación para el trabajo en todas las regiones de la entidad, como un mecanismo efectivo para impulsar la empleabilidad y fortalecer la economía local. Asimismo, se reconoció el respaldo del secretario de Educación, Juan Carlos Flores Miramontes, presidente de la Junta Directiva del IDEFT, cuyo liderazgo ha sido fundamental para consolidar una política de formación integral en el estado.

