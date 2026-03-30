El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, confirmó que este miércoles 1 de abril de 2026 entra en vigor la nueva tarifa general de 11 pesos para el transporte público en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG). No obstante, las autoridades del estado han garantizado que los alumnos de educación básica hasta nivel superior podrán mantener el costo preferencial de 5 pesos.

Para conservar este subsidio, es estrictamente necesario realizar la activación o el refrendo del descuento antes de abordar las unidades , ya que, de lo contrario, el sistema cobrará la tarifa completa de forma automática.

Este apoyo económico es compatible con diversas tarjetas de prepago vigentes en el estado, eliminando la necesidad de adquirir un plástico nuevo si ya cuentas con uno. Los beneficiarios pueden utilizar la tarjeta Mi Pasaje, la nueva tarjeta Yo Jalisco, la Tarjeta Única o incluso la credencial oficial de estudiante emitida por la Universidad de Guadalajara (UdeG) . La clave para no afectar tu bolsillo radica en acudir a los centros de atención autorizados para vincular tu estatus escolar actual con el sistema de recaudo electrónico del transporte.

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La movilidad accesible es un factor determinante para evitar la deserción escolar, por lo que este subsidio busca aliviar la carga económica de las familias tapatías frente al reciente ajuste tarifario. Al mantener el pasaje a menos de la mitad del costo general, las autoridades apuestan por incentivar el uso del transporte masivo entre los jóvenes, facilitando sus trayectos diarios hacia las aulas, bibliotecas y centros de estudio en toda la metrópoli.

¿Qué módulos de atención estarán abiertos durante Semana Santa?

Pensando en quienes no lograron actualizar sus datos antes del periodo vacacional, el Gobierno estatal implementó un operativo especial de atención. Durante las semanas Santa y Pascua, el servicio de refrendo y trámite de nuevas tarjetas no se detendrá por completo. Los estudiantes rezagados tendrán la oportunidad de regularizar su situación acudiendo a tres sedes estratégicas que mantendrán sus puertas abiertas para recibir la documentación correspondiente y habilitar el descuento en los plásticos.

Las ubicaciones habilitadas para este trámite vacacional son las oficinas centrales de la Secretaría de Transporte (Setran), el módulo de San Jacinto y la Explanada de la Estación Zapopan Centro. El horario es de 09:00 a 15:00 horas, con excepción del jueves 2 y viernes 3 de abril, en los que todos permanecerán cerrados.

Es importante destacar que aquellos universitarios que deseen tramitar por primera vez su beneficio del 50 % utilizando la credencial de la UdeG deberán esperar, ya que este proceso específico solo se realiza directamente en los módulos de los centros universitarios, los cuales retomarán actividades al concluir el receso escolar.

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Requisitos y tips para un trámite rápido y exitoso

Para que tu visita a los módulos sea ágil y no enfrentes contratiempos, debes presentarte con la documentación escolar vigente que valide tu estatus como estudiante activo. Los asesores te solicitarán tu credencial de estudiante, una constancia de estudios, un kardex certificado o el comprobante de pago de inscripción del periodo en curso. Además, es indispensable llevar tu CURP actualizada y una copia de tu identificación oficial (INE); en el caso de los menores de edad, se requerirá la identificación oficial del padre, madre o tutor legal.

A continuación, te compartimos una lista de puntos clave para asegurar tu tarifa preferencial sin complicaciones:

Verifica tus documentos : Asegúrate de que tu constancia o comprobante de pago corresponda al ciclo escolar actual.

: Asegúrate de que tu constancia o comprobante de pago corresponda al ciclo escolar actual. Llega temprano : Los módulos de Setran, San Jacinto y Zapopan Centro suelen tener mayor afluencia durante la mañana.

: Los módulos de Setran, San Jacinto y Zapopan Centro suelen tener mayor afluencia durante la mañana. Protege tu tarjeta : Si usas Mi Pasaje o Yo Jalisco, revisa que el plástico no esté dañado para que el sistema lo lea correctamente.

: Si usas Mi Pasaje o Yo Jalisco, revisa que el plástico no esté dañado para que el sistema lo lea correctamente. Anticipa tu recarga: Una vez activado el beneficio de 5 pesos, recarga saldo suficiente para tus traslados de regreso a clases.

No dejes pasar esta oportunidad y aprovecha los días de asueto para poner en regla tu tarjeta de prepago. Recuerda que el trámite es personal, gratuito y toma solo unos minutos si cumples con todos los requisitos solicitados. Mantener tu tarifa de 5 pesos activa te permitirá moverte por toda la ciudad de manera económica, segura y eficiente durante el resto del ciclo escolar, protegiendo tu economía frente al nuevo costo del transporte público.

-Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor-

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