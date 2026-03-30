Estudiantes deben realizar trámite para pagar 5 pesos en el transporte público

Este lunes el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, recordó que será a partir del próximo miércoles 1 de abril que entre en vigor la nueva tarifa del transporte público, establecida en 11 pesos para usuarios en general .

Sin embargo, recordó, las y los estudiantes de Jalisco, en todas sus modalidades, podrán pagar 5 pesos por viaje, siempre y cuando cuenten con su beneficio activo.

Estudiantes deberán realizar trámite para acceder al beneficio

Así, recordaron las autoridades estatales, para acceder a esta tarifa preferencial es necesario que las y los estudiantes realicen el trámite de activación o refrendo de su descuento. De no hacerlo antes de la entrada en vigor, deberán pagar la tarifa completa hasta que su beneficio quede habilitado.

"El apoyo aplica para estudiantes de educación básica hasta nivel superior y puede utilizarse con distintas tarjetas vigentes, como Mi Pasaje, Yo Jalisco, la Tarjeta Única o la credencial de estudiante de la Universidad de Guadalajara , sin necesidad de contar con una en específico", detalló el Ejecutivo Estatal, recalcando que en cualquiera de las modalidades deberá hacerse la activación correspondiente.

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¿Cómo activo el beneficio para el pago de 5 pesos por pasaje?

Quienes aún no han realizado el trámite pueden acudir a los módulos habilitados con documentación escolar vigente que valide que es estudiante:

Credencial de estudiante vigente

Constancia de estudios, kardex certificado, comprobante de pago de inscripción o colegiatura correspondiente al periodo escolar en curso

CURP actualizada

Una copia de la INE

En el caso de menores de edad, refirieron las autoridades estatales, se deberá presentar identificación oficial del padre, madre o tutor.

El proceso de registro se encuentra disponible en los módulos de atención en el estado, así como en módulos itinerantes instalados en coordinación con la Federación de Estudiantes Universitarios (FEU) en planteles de la Universidad de Guadalajara.

Entre los módulos disponibles se encuentran:

San Jacinto

Estación Central Nueva

Expo Ganadera

Unidad López Mateos

Estación de los Dos Templos

CAT del Valle

Explanada Zapopan Centro

Unidad Administrativa Las Águilas

También habrá servicio durante las vacaciones

El gobierno de Jalisco refirió que, en busca de que las y los estudiantes puedan acceder al beneficio, también durante los periodos vacacionales de Semana Santa y Pascua se ofrecerá este servicio únicamente en los módulos de la Secretaría de Transporte (Setran), San Jacinto y Explanada de la Estación Zapopan Centro. Estos operarán en un horario de 09:00 a 15:00 horas , con excepción del jueves 2 y viernes 3 de abril, en los que todos permanecerán cerrados .

El resto de módulos, incluyendo los instalados en los Centros Universitarios de la Universidad de Guadalajara, regresarán a ofrecer el registro y refrendo de beneficiarios a partir del lunes 13 de abril, volviendo del periodo vacacional.

Por último, señaló que aquellos estudiantes interesados en tramitar por primera vez su beneficio del 50 % con credencial de la Universidad de Guadalajara solo podrán hacerlo directamente en los módulos de los centros universitarios y planteles de la UdeG.

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FF