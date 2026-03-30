CEDHJ emite recomendación a la Comisaría de Puerto Vallarta por actos de tortura

La Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) informó esta mañana que emitió una recomendación a la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta por actos de tortura.En un comunicado detalló que emitió la recomendación, derivada de la queja 2809/2023/III, en la que acreditó violaciones de los derechos a la legalidad y seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal por actos de tortura, a la libertad individual por detención arbitraria, así como al trato digno, atribuibles a personal operativo de la Comisaría de Seguridad Pública de Puerto Vallarta.La recomendación se sustenta en hechos ocurridos el 19 de noviembre de 2023, cuando la víctima fue interceptada por elementos policiales mientras transitaba por la vía pública, sin que existiera causa objetiva que justificara su detención.De acuerdo con su declaración, y con los elementos de convicción recabados, fue sometida, privada de su libertad y trasladada a un punto distinto, donde fue agredida físicamente en repetidas ocasiones. Posteriormente fue liberada bajo amenazas.Las lesiones derivadas de estos hechos fueron de tal gravedad que requirieron atención médica urgente y hospitalización, lo que dotó de sustento objetivo a los señalamientos formulados.Durante la investigación, este organismo acreditó la existencia de elementos consistentes y convergentes que evidencian violaciones a derechos humanos.Destacan los dictámenes médicos y psicológicos especializados conforme al Protocolo de Estambul (manual internacional de referencia para investigar y documentar la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes), que confirmaron la correspondencia entre las lesiones y actos de tortura, así como la consistencia del relato de la víctima con los hallazgos clínicos.A ello se sumaron contradicciones en los informes rendidos por policías que intervinieron, inconsistencias con los registros oficiales y la acreditación de su presencia en el lugar y momento de los hechos.Por lo anterior, se emiten las siguientes recomendaciones:* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *FF