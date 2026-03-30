Semana Santa 2026: las mejores playas del sur de Jalisco para disfrutar de las vacaciones

Semana Santa 2026 ha llegado. No desaproveches la oportunidad de unas vacaciones inolvidables en las playas del sur de Jalisco, que prometen una belleza natural inigualable y un ambiente vibrante que enamora a cualquier viajero.

Lee también: Los malecones más espectaculares de México para escaparte esta Semana Santa

San Patricio Melaque: El rincón familiar por excelencia

Si viajas con niños pequeños o adultos mayores, San Patricio Melaque es tu destino ideal gracias a su oleaje sumamente suave y su encantador ambiente de pueblo costero tradicional. Esta hermosa bahía, que se encuentra compartida geográficamente con Barra de Navidad, ofrece aguas tan tranquilas que parecen una inmensa alberca natural, garantizando la seguridad y diversión de toda la familia durante horas.

Además de nadar plácidamente, los más jóvenes y aventureros pueden practicar “skimboarding” o "bodyboarding" en las zonas específicas donde rompen las olas con un poco más de fuerza. La experiencia vacacional en Melaque no está completa sin sentarse en una palapa a probar su exquisita gastronomía local, donde los mariscos frescos y el tradicional pescado zarandeado son los verdaderos protagonistas del día.

Boca de Iguanas: Aventura y ecoturismo frente al mar

Para los espíritus libres que buscan una conexión mucho más profunda con el entorno natural, Boca de Iguanas emerge como un santuario ecológico fascinante y lleno de vida. Esta extensa playa es famosa en la región por su fuerte enfoque en el ecoturismo, permitiendo a los visitantes disfrutar de la madre naturaleza sin las grandes infraestructuras hoteleras que invaden otros destinos.

Aquí, el camping frente al mar se ha convertido en la actividad estrella, permitiéndote dormir plácidamente arrullado por el sonido de las olas bajo un cielo completamente estrellado. Aunque el mar suele ser bastante amigable la mayor parte del año, sus corrientes ocasionales lo convierten en un punto muy divertido para quienes desean iniciarse en el surf de forma relajada y segura.

El impresionante paisaje costero se complementa a la perfección con densos manglares y una rica biodiversidad que invita a realizar largas caminatas matutinas o paseos a caballo por la orilla. Es el rincón perfecto para apagar el celular, respirar aire puro, olvidarse del estrés urbano y vivir una Semana Santa 2026 verdaderamente llena de paz, armonía y aventura al aire libre.

Chalacatepec: El paraíso virgen bautizado como el "nuevo Cancún"

Si lo que buscas son escenarios dignos de una postal internacional, Chalacatepec te dejará sin aliento con sus kilométricas franjas de arena blanca y sus aguas increíblemente cristalinas. Conocido popularmente en el sector turístico como el "nuevo Cancún" de Jalisco, este destino mantiene un aura virgen que lo hace exclusivo, mágico y sumamente fotogénico para presumir en tus redes sociales.

Este paraíso terrenal no solo es visualmente hermoso, sino que destaca por ser un sitio Ramsar protegido y un santuario vital para la conservación de tortugas marinas muy cerca de Majahuas. Al visitarlo, estarás pisando un ecosistema sumamente delicado donde la intervención humana es mínima, lo que garantiza playas impecables, dunas espectaculares y un mar de tonos turquesa que te deslumbrarán.

Te puede interesar: Jalisco: Estos parques de la ZMG tendrán actividades especiales por Semana Santa 2026

Consejos para las vacaciones de Semana Santa

Llegar a estas playas requiere un poco de espíritu explorador y ganas de manejar, pero la enorme recompensa de tener un pedazo de paraíso casi para ti solo lo vale por completo. Para aprovechar al máximo tu viaje por el sur de Jalisco y evitar contratiempos, aquí tienes algunos consejos que transformarán tu experiencia vacacional en un éxito total:

Reserva con mucha anticipación: Aunque son destinos menos concurridos, la temporada vacacional atraerá a viajeros curiosos; asegura tu hospedaje o zona de camping.

Lleva suficiente efectivo: En estas playas vírgenes, los cajeros automáticos escasean y no todos los comercios locales aceptan pagos con tarjeta.

Respeta el entorno natural: Al ser zonas de anidación y reservas ecológicas, es vital recoger tu basura y utilizar bloqueador solar biodegradable.

Muévete en auto particular: Recorrer la zona en vehículo propio te dará la libertad absoluta de saltar de una playa a otra a tu propio ritmo.

Preparar tus maletas con anticipación para explorar el sur de Jalisco es garantizar unas vacaciones espectaculares llenas de sol radiante, sonrisas compartidas y recuerdos imborrables junto al mar. Atrévete a cambiar la rutina este año, apoya el turismo local y sumérgete en las maravillas ocultas que nuestro estado tiene para ofrecer; te aseguramos firmemente que querrás regresar muy pronto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor.

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

AS