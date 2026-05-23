El pasado jueves, se presentó la edición 2026 de la Guía Michelin en México, la cual reconoció a 225 restaurantes del país, entre los que además se encuentran 27 Estrellas Michelin. En lo que respecta a Jalisco, 13 locaciones fueron integradas a la Guía, lideradas por las Estrellas Michelin para Alcalde y Xokol. Sin embargo, la Guía también reconoció con el Bib Gourmand a establecimientos que ofrecieron gran calidad gastronómica a sus comensales.

En lo que respecta a la mapa culinaria mexicana, la Guía Michelin propone una ruta que incluye a Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Y que entre recomendaciones se incluye una gama que va desde la alta gastronomía hasta tacos de calle y mercados.

Conoce los tacos de Puerto Vallarta distinguidos por la Guía Michelin

Respecto a esta última categoría de negocios, la Guía Michelin reconoció a los Pancho's Takos ubicados sobre Basilio Badillo 162, en la Zona Romántica, en la colonia Emiliano Zapata de Puerto Vallarta.

La Guía contiene la siguiente recomendación para visitantes a la costa jalisciense:

"La Zona Romántica de Puerto Vallarta es célebre por las galerías de arte y los cafés con encanto que salpican sus calles empedradas. Y aunque no faltan buenos restaurantes, Pancho’s Takos logra destacar con claridad. Esta taquería, respaldada desde hace tiempo por el público tanto foráneo como local, exige paciencia para hacer cola y llevar efectivo, ya que no acepta tarjetas. Una vez dentro, las mesas están muy juntas, pero siempre se puede optar por las del patio. Todo queda justificado tras el primer bocado de sus tacos al pastor, la auténtica estrella de la casa: generosas porciones de carne finamente cortada, servidas sobre tortillas de maíz y rematadas con cilantro y cebolla picada", se lee.

Pancho's Takos, quien también es uno de los favoritos de usuarios de Taste Atlas, ofrece una amplia carta de posibilidades, entre las que se incluyen:

Pastor

Bistec

Chuleta

Costilla

Pollo

Alambre

Chorizo

Así como volcanes, quesadillas, quesos fundidos y hasta tortas.

En cuestión de bebidas, la taquería ofrece opciones con y sin alcohol y cuenta con una segunda sucursal ubicada en Valle de México #113 en colonia Valle Dorado en Bahía de Banderas, Nayarit.

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OB