La cocina de Guadalajara volvió a colocarse en el escaparate internacional, luego de que los restaurantes Alcalde y Xokol obtuvieran una Estrella Michelin en la edición 2026 de la prestigiosa guía gastronómica. El reconocimiento fue anunciado durante una ceremonia celebrada en Jalisco, Entidad que además quedó incorporada oficialmente a la cobertura de la publicación culinaria más influyente del mundo.Con esta integración, Jalisco se suma al selecto grupo de Estados mexicanos considerados por la Guía Michelin, entre ellos Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. La edición 2026 también incorporó por primera vez a Puebla y Yucatán, ampliando el mapa culinario evaluado por los inspectores Michelin en el país.La selección de este año reunió a 225 restaurantes de México y elevó a 27 el número de establecimientos con una Estrella Michelin. Entre las nuevas distinciones sobresalieron precisamente los dos tapatíos, cada uno con una propuesta profundamente distinta, pero unidos por la reivindicación de la cocina mexicana contemporánea.En el caso de Alcalde, encabezado por el chef Francisco “Paco” Ruano, la guía destacó una cocina refinada basada en ingredientes de Jalisco y del resto del país. Michelin describió al restaurante, ubicado en la Colonia Vallarta Norte, como un espacio elegante donde sobresalen las preparaciones del mar, los vegetales y un menú de perfil contemporáneo que ha consolidado al proyecto como uno de los referentes culinarios de México.Por su parte, Xokol, liderado por los chefs Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz, fue reconocido por su estrecha relación con el maíz y las raíces tradicionales de la gastronomía nacional. Michelin resaltó la experiencia de su mesa comunal, el trabajo con fermentaciones y el protagonismo del comal y el horno de leña dentro de la experiencia culinaria.Además de la Estrella Michelin, Xokol recibió una Estrella Verde, galardón que reconoce prácticas sostenibles y responsables. La guía subrayó el uso de maíz proveniente de la milpa, sistema agrícola ancestral basado en el policultivo de ingredientes como frijol, calabaza, habas y quelites.Durante la ceremonia, el director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, afirmó que México continúa fortaleciendo una identidad culinaria con reconocimiento global y destacó el surgimiento de una nueva generación de chefs que está redefiniendo la gastronomía del país. “México continúa revelando historias culinarias extraordinarias, moldeadas por tradiciones profundamente arraigadas, ingredientes locales excepcionales y una nueva generación de chefs que están redefiniendo la identidad gastronómica del país con creatividad y visión. Desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Yucatán, nuestros inspectores anónimos recorrieron nuevamente estas vibrantes regiones con curiosidad y pasión, descubriendo emocionantes nuevos proyectos, audaces expresiones del patrimonio culinario y un creciente compromiso con la calidad”. La edición 2026 mantuvo además las dos Estrellas Michelin para Pujol y Quintonil, considerados los máximos referentes de la alta cocina mexicana dentro de la guía internacional. CT