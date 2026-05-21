La cocina de Guadalajara volvió a colocarse en el escaparate internacional, luego de que los restaurantes Alcalde y Xokol obtuvieran una Estrella Michelin en la edición 2026 de la prestigiosa guía gastronómica.

El reconocimiento fue anunciado durante una ceremonia celebrada en Jalisco, Entidad que además quedó incorporada oficialmente a la cobertura de la publicación culinaria más influyente del mundo.

Con esta integración, Jalisco se suma al selecto grupo de Estados mexicanos considerados por la Guía Michelin, entre ellos Ciudad de México, Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León.

La edición 2026 también incorporó por primera vez a Puebla y Yucatán, ampliando el mapa culinario evaluado por los inspectores Michelin en el país.

La selección de este año reunió a 225 restaurantes de México y elevó a 27 el número de establecimientos con una Estrella Michelin. Entre las nuevas distinciones sobresalieron precisamente los dos tapatíos, cada uno con una propuesta profundamente distinta, pero unidos por la reivindicación de la cocina mexicana contemporánea.

En el caso de Alcalde, encabezado por el chef Francisco “Paco” Ruano, la guía destacó una cocina refinada basada en ingredientes de Jalisco y del resto del país. Michelin describió al restaurante, ubicado en la Colonia Vallarta Norte, como un espacio elegante donde sobresalen las preparaciones del mar, los vegetales y un menú de perfil contemporáneo que ha consolidado al proyecto como uno de los referentes culinarios de México.

Por su parte, Xokol, liderado por los chefs Óscar Segundo y Xrysw Ruelas Díaz, fue reconocido por su estrecha relación con el maíz y las raíces tradicionales de la gastronomía nacional. Michelin resaltó la experiencia de su mesa comunal, el trabajo con fermentaciones y el protagonismo del comal y el horno de leña dentro de la experiencia culinaria.

Además de la Estrella Michelin, Xokol recibió una Estrella Verde, galardón que reconoce prácticas sostenibles y responsables. La guía subrayó el uso de maíz proveniente de la milpa, sistema agrícola ancestral basado en el policultivo de ingredientes como frijol, calabaza, habas y quelites.

Durante la ceremonia, el director internacional de la Guía Michelin, Gwendal Poullennec, afirmó que México continúa fortaleciendo una identidad culinaria con reconocimiento global y destacó el surgimiento de una nueva generación de chefs que está redefiniendo la gastronomía del país. “México continúa revelando historias culinarias extraordinarias, moldeadas por tradiciones profundamente arraigadas, ingredientes locales excepcionales y una nueva generación de chefs que están redefiniendo la identidad gastronómica del país con creatividad y visión. Desde la Ciudad de México hasta Oaxaca, Baja California, Baja California Sur, Quintana Roo, Nuevo León, Jalisco, Puebla y Yucatán, nuestros inspectores anónimos recorrieron nuevamente estas vibrantes regiones con curiosidad y pasión, descubriendo emocionantes nuevos proyectos, audaces expresiones del patrimonio culinario y un creciente compromiso con la calidad”.

La edición 2026 mantuvo además las dos Estrellas Michelin para Pujol y Quintonil, considerados los máximos referentes de la alta cocina mexicana dentro de la guía internacional.

De guía para viajeros al prestigio internacional

La Guía Michelin nació en 1900 en Francia como una publicación impulsada por la empresa fabricante de neumáticos Michelin, con el propósito de orientar a los automovilistas sobre sitios para hospedarse, abastecerse de combustible y encontrar restaurantes durante sus recorridos.

Con el paso de las décadas, la sección gastronómica adquirió un prestigio creciente hasta convertirse en uno de los máximos referentes de la alta cocina internacional.

Actualmente, la guía basa sus evaluaciones en inspectores anónimos que recorren restaurantes de distintas partes del mundo para calificar aspectos como la calidad de los ingredientes, el dominio técnico, la armonía de sabores, la personalidad culinaria y la consistencia de los platillos.

De estos criterios surgen las reconocidas estrellas Michelin. Una estrella distingue una cocina sobresaliente. Dos, reconocen una propuesta excepcional que merece desviarse del camino. Y tres, representan una experiencia culinaria extraordinaria que justifica realizar un viaje especial.

Además de su relevancia gastronómica, la guía influye en el turismo y en la proyección internacional de chefs, restaurantes y ciudades.

En México, la Guía Michelin llegó oficialmente en 2024 y para la edición 2026 incorporó a Jalisco, Puebla y Yucatán dentro de su selección culinaria.

CT