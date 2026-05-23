Ricardo Villanueva llama a replantear el modelo educativo ante uso de IA

Durante la entrega del Doctorado Honoris Causa de la Universidad Virtual del Estado de Michoacán (UNIVIM), el exrector de la Universidad de Guadalajara, Ricardo Villanueva Lomelí, aseguró que las universidades necesitan transformarse en espacios abiertos al reaprendizaje permanente y no limitarse únicamente a entregar títulos profesionales.

En su mensaje, Villanueva criticó el modelo educativo tradicional y afirmó que uno de los mayores errores históricos del sistema consistió en hacer creer a las personas que la etapa de formación concluye al terminar la carrera universitaria.

“Tal vez el mayor error del sistema educativo fue hacernos creer que uno termina de estudiar a los 23 años”, manifestó al comienzo de su participación.

El subsecretario de Educación Superior de la SEP indicó que el desarrollo tecnológico y el crecimiento de la inteligencia artificial están cambiando las profesiones, las dinámicas laborales y la relación de las personas con el conocimiento.

Frente a este panorama, sostuvo que las instituciones de educación superior tendrán que responder a una realidad donde la actualización constante será indispensable y donde los estudiantes deberán regresar a las aulas en diferentes momentos de su trayectoria laboral.

Villanueva señaló que el gran reto del Siglo 21 ya no será solamente ampliar la cobertura universitaria, sino garantizar oportunidades permanentes para aprender y reaprender.

“El reto será permitir que las personas regresen continuamente para adquirir nuevos conocimientos”, afirmó.

También reconoció el papel de las universidades virtuales en la transformación educativa y recordó que durante muchos años fueron consideradas una alternativa menor frente al sistema presencial.

No obstante, indicó que estas instituciones entendieron antes que muchas otras el rumbo que estaba tomando la educación contemporánea.

“Las universidades virtuales no eran una versión reducida del futuro, sino una de las primeras instituciones en comprender hacia dónde se dirigía el mundo”, expresó.

Villanueva agregó que virtualizar la educación no implica únicamente trasladar contenidos a plataformas digitales, sino replantear la manera de enseñar y construir aprendizaje.

Además, advirtió que las universidades deben incorporar nuevas tecnologías sin perder el componente humano en un contexto marcado por la automatización y la inteligencia artificial.

Durante la ceremonia, el académico recibió el Doctorado Honoris Causa como reconocimiento a su trayectoria y a sus aportaciones en materia de educación superior en México.

El exrector concluyó con un llamado a replantear el futuro universitario y construir modelos educativos más flexibles, permanentes y acordes con los cambios tecnológicos y sociales de las próximas décadas.

Insistió además en que las universidades deberán mantener capacidad de adaptación frente a escenarios cada vez más cambiantes.