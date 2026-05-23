¿Lloverá hoy en Guadalajara? Conoce el clima de este sábado 23 de mayo

Para este sábado, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amaneció con un ambiente bastante fresco y cielos mayormente despejados que invitan a salir. Sin embargo, las temperaturas subirán rápidamente conforme avance la mañana, exigiendo precaución extra a todos los tapatíos que transiten por la vía pública.

De acuerdo con los reportes oficiales emitidos por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la temperatura máxima alcanzará los 33 grados Celsius durante la tarde de hoy . Por su parte, la mínima registrada al amanecer se mantuvo en unos agradables 16 grados, marcando un contraste térmico muy significativo.

Aunque el cielo lucirá soleado en su mayor parte, los modelos meteorológicos indican un 15% de probabilidad de lluvias aisladas al caer la tarde . Estas precipitaciones débiles y esporádicas podrían presentarse principalmente en las zonas montañosas cercanas al Bosque La Primavera y el sur de la urbe.

Las horas más críticas de calor y radiación solar

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advierte a la población que el índice UV será extremo durante toda esta jornada sabatina. La radiación solar alcanzará su punto máximo de peligro entre las 12:00 y las 16:00 horas, elevando drásticamente la sensación térmica en las calles de la ciudad.

Durante este lapso crítico del día, el viento soplará con rachas ligeras que apenas alcanzarán los 15 kilómetros por hora. Lamentablemente, esta brisa cálida no será suficiente para refrescar el ambiente, manteniendo una humedad relativa cercana al 38 por ciento que incrementará el bochorno.

Si decides salir de la metrópoli para relajarte y visitar el Lago de Chapala, debes saber que las condiciones serán bastante similares. Se espera un clima sumamente caluroso, ideal para el turismo de fin de semana, pero que requiere una estricta y constante protección solar.

Recomendaciones de los expertos para cuidar tu salud

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la Universidad de Guadalajara sugiere no bajar la guardia ante estos bruscos cambios térmicos. El fuerte contraste entre la mañana fresca y la tarde verdaderamente sofocante es un factor de alto riesgo para desarrollar enfermedades respiratorias o golpes de calor.

Para evitar cualquier descompensación en tu organismo, te compartimos esta lista de tips rápidos y esenciales que te ayudarán a sobrevivir al intenso clima de hoy mientras disfrutas de tu descanso:

- Hidratación constante y efectiva: Bebe al menos dos litros de agua natural a lo largo del día, incluso si no sientes sed, y evita el consumo excesivo de bebidas azucaradas o alcohólicas que favorecen la deshidratación rápida.

- Protección total al salir: Aplica bloqueador solar de amplio espectro cada cuatro horas, usa gafas oscuras con filtro UV, viste ropa ligera de colores claros y, sobre todo, nunca dejes a tus mascotas encerradas en el auto.

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor

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