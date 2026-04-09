MiBici prolonga ampliación de tiempo de uso durante el fin de semana de Pascua

Para facilitar la movilidad recreativa en la ciudad con trayectos más largos y sin costo adicional, el sistema MiBici replicará la ampliación a 45 minutos en el primer periodo de uso por viaje del viernes 10 al domingo 12 de abril.

Te puede interesar: Estaciones de Mi Bici deben tener enfoque social y de socialización: especialistas

En un comunicado se informó que la medida, que se aplicará durante el fin de Semana de Pascua, responde a la respuesta positiva de las y los usuarios durante Semana Santa, dado que del jueves 2 al domingo 5 de abril se registraron 32 mil 217 viajes, lo que reflejó una demanda importante del sistema.

MiBici impulsa estrategia de movilidad sustentable en Semana de Pascua

Con esta medida, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) apuesta a promover el uso de la bicicleta como una alternativa accesible, saludable y sustentable para recorrer el Área Metropolitana de Guadalajara.

También se fomenta el acceso a parques urbanos y espacios públicos, ya que muchas estaciones se encuentran ubicadas estratégicamente cerca de estos puntos, lo que facilita su conexión y disfrute.

Entre los sitios cercanos destacan parques como Ávila Camacho, Revolución, Zuno y Parque de las Estrellas, que ofrecen opciones ideales para actividades recreativas durante este periodo.

Actualmente, MiBici cuenta con más de 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año en un horario de 5:00 a 00:59 horas.

CORTESÍA

El sistema ofrece suscripciones anuales y suscripciones temporales de uno, tres o siete días, lo que facilita su uso tanto para residentes como para visitantes.

MiBici refuerza su papel como opción accesible y segura en Guadalajara

Su funcionamiento permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en la misma estación o en otra distinta.

Los viajes menores de 30 minutos son gratuitos con la suscripción; al exceder ese tiempo, se aplican cargos adicionales.

Se recomienda a las y los usuarios planear su ruta con anticipación, mantenerse hidratados, usar bloqueador solar y portar casco de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco impulsa alternativas de movilidad sostenible y promueve el uso activo del espacio público, mientras el sistema MiBici continúa consolidándose como una opción ideal para redescubrir el Área Metropolitana de Guadalajara , especialmente en temporada vacacional.

CORTESÍA

Para saber más:

Los puntos en los que se pueden encontrar estaciones de MiBici cerca de parques urbanos son los siguientes:

También puedes leer: Amplían tiempos de servicio de bicicletas públicas en Semana Santa

Parque Juan Rulfo (ZPN-058) Av. Labna / Av. Tepeyac.

Parque Club de Leones (ZPN-060) C. De Los Leones / Av. Tepeyac.

Parque Escaleno (ZPN-064) C. Sto de Aquino / Av. Sta Teresa.

Parque Zuno (ZPN-042) C. Tonatiuh / Av. Netzahualcóyotl.

Parque de las Estrellas (GDL-152)

Parque de las Estrellas / C. Orión. (GDL-155) Parque de las Estrellas / Av. Mariano Otero.

Parque Jardines del Bosque (GDL-143) C. Eclipse / Av. de Los Arcos.

Parque Agua Azul (GDL-209) Calz. del Campesino / Calz. Independencia. (GDL-210) Av. Washington / Calz. Independencia.

Parque Morelos (GDL-029) Calz. Independencia / C. Juan Manuel. (GDL-005) C. San Diego / Calz. Independencia.

Unidad Deportiva Independencia (GDL-281) C. Nevado de Toluca / Av. de los Maestros.

Parque San Miguel de Mezquitán (GDL-214) C. Chihuahua / C. Miguel Galindo.

Parque Ávila Camacho (GDL-188) Av. de la Presa / Av. Manuel A. Camacho. (ZPN-070) Av. Ávila Camacho / Av. Patria.

Ciudad Deportiva Zapopan (ZPN-021) Blvrd. Panamericano / C. Santa Mónica.

Unidad Deportiva StaUdeG (ZPN-055) Prol. Laureles / Av. J. Parres Arias.

Parque Rojo (GDL-049) López Cotilla / C. Marcos Castellanos.

Parque Alcalde (GDL-096)

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

XP