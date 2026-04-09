MiBici prolonga ampliación de tiempo de uso durante el fin de semana de Pascua

Para facilitar la movilidad recreativa en la ciudad con trayectos más largos y sin costo adicional, el sistema MiBici replicará la ampliación a 45 minutos en el primer periodo de uso por viaje del viernes 10 al domingo 12 de abril.En un comunicado se informó que la medida, que se aplicará durante el fin de Semana de Pascua, responde a la respuesta positiva de las y los usuarios durante Semana Santa, dado que del jueves 2 al domingo 5 de abril se registraron 32 mil 217 viajes, lo que reflejó una demanda importante del sistema.Con esta medida, la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) apuesta a promover el uso de la bicicleta como una alternativa accesible, saludable y sustentable para recorrer el Área Metropolitana de Guadalajara.También se fomenta el acceso a parques urbanos y espacios públicos, ya que muchas estaciones se encuentran ubicadas estratégicamente cerca de estos puntos, lo que facilita su conexión y disfrute.Entre los sitios cercanos destacan parques como Ávila Camacho, Revolución, Zuno y Parque de las Estrellas, que ofrecen opciones ideales para actividades recreativas durante este periodo.Actualmente, MiBici cuenta con más de 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año en un horario de 5:00 a 00:59 horas.El sistema ofrece suscripciones anuales y suscripciones temporales de uno, tres o siete días, lo que facilita su uso tanto para residentes como para visitantes.Su funcionamiento permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en la misma estación o en otra distinta.Los viajes menores de 30 minutos son gratuitos con la suscripción; al exceder ese tiempo, se aplican cargos adicionales.Se recomienda a las y los usuarios planear su ruta con anticipación, mantenerse hidratados, usar bloqueador solar y portar casco de seguridad.Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco impulsa alternativas de movilidad sostenible y promueve el uso activo del espacio público, mientras el sistema MiBici continúa consolidándose como una opción ideal para redescubrir el Área Metropolitana de Guadalajara, especialmente en temporada vacacional. Los puntos en los que se pueden encontrar estaciones de MiBici cerca de parques urbanos son los siguientes: * * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * XP