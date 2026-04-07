Vecinos de la colonia La Estancia en Zapopan rechazan la construcción de 11 estaciones del sistema de MiBici en sus calles y espacios públicos, y en su lugar piden que se instalen en el Parque Metropolitano o en otros sitios. La Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) se comprometió a buscar alternativas para colocar los ciclopuertos y no descarta llevarlos a otros puntos, fuera de la colonia.

Esta mañana se llevó a cabo un ejercicio de socialización y diálogo entre los vecinos, el director de Movilidad activa de la Agencia, Alonso Hernández, y personal de la dependencia y del Gobierno de Zapopan para explicar la ampliación del programa de MiBici y escuchar las demandas. En el planteamiento original, las estaciones están proyectadas para construirse frente a cocheras y en banquetas. Aunque se trata de una primera etapa –en la que se delimitaron los puntos que podrían ser viables para la instalación, vecinos calificaron como "una planeación de escritorio" la proyección de ciclopuertos, pues no se tomaron en cuenta los espacios donde se ubicarían.

También acusaron que las estaciones les quitarían espacios de estacionamiento debido a la cantidad de negocios en la zona — y que ocupan lugares para dejar los automóviles incluso encima de la banqueta y frente a cocheras—, así como que generaría mayor congestionamiento vehicular e inseguridad, pues personas ajenas a la colonia llegarían a esta a través del sistema de transporte público.

Mapa con los puntos de los ciclopuertos en La Estancia. ESPECIAL

En un recorrido realizado por este EL INFORMADOR, se constató que los puntos proyectados se encuentran frente a cocheras y espacios de viviendas. Sobre la calle Franz Schubert hay al menos tres espacios donde se contempla instalar ciclopuertos frente a la entrada de casas. Rafael Domínguez, vecino de la colonia, señaló que las bicicletas no ayudarán a agilizar el tránsito vehicular; por el contrario, expresó, "habrá más caos".

"El tráfico es tremendo. Las bicis no van a ayudar porque el tráfico que pasa por nuestra colonia no es local, en su mayoría. Es una colonia de paso porque cuenta con muchos comercios y muchas avenidas. Si ellos meten bici, a nosotros nos va a afectar porque nos van a quitar áreas de estacionamiento, luego van a meter ciclovías […]. Quieren ponerlas (estaciones) sobre las calles, estorbando el tráfico, que de por sí ya es pesado, y robándole el lugar a los habitantes de la colonia", dijo.

También criticó que AMIM no comunicó el plan de expansión ni los puntos proyectados al resto de la colonia. "Casi todo mundo tiene carro. Es una colonia de gente ya grande; los chavos que hay incluso tienen carro. Los que no tienen, tienen bici, bici eléctrica, motocicletas. Para los habitantes de aquí no nos beneficia. Realmente nos va a perjudicar".

Vecinos de La Estancia piden que las estaciones se instalen en el Parque Metropolitano. EL INFORMADOR / O. González

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Acuerdan mesa vecinal para buscar alternativas

Como parte de los acuerdos de esta jornada de diálogo, se acordó llevar a cabo una junta con vecinos, personal de AMIM y del Gobierno de Zapopan para explicar la ampliación del programa y los beneficios de MiBici. La reunión se programó para el sábado 18 de abril a las 18:00 horas.

El director de Movilidad Activa de AMIM puntualizó que se realiza el último proceso de socialización, que consiste en visitas casa por casa donde se proyecta instalar los ciclopuertos. Descartó que estas serán construidas frente a cocheras.

Explicó las especificaciones con las que debe contar cada estación: deben ubicarse a por lo menos nueve metros en calles donde hay vuelta a la derecha, que no obstruya cocheras, rampas y mobiliario urbano y no ponerla en muros ciegos y terrenos baldíos. Además, como parte de la estrategia de expansión del sistema, se contemplan ciclopuertos con perspectiva de género, es decir, que cuenten con iluminación y que esté en las esquinas, así como que esté cercano a vialidades con transporte masivo como rutas de camión, estación de Macrobús o del Tren Ligero.

"Están planteadas 11 estaciones. Justo vamos a trabajar en la mesa vecinal con los vecinos de aquí de La Estancia para definir en qué puntos van a estar, cuántas quedarían de esas 11 y en qué puntos estarían […]. Totalmente (se puede modificar la planeación y no instalar ninguna estación en la colonia). Estamos abiertos a esta plática con los vecinos", comentó.

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La AMIM se mostró abierta a llegar a un acuerdo para la ubicación de 11 estaciones que estaban planeadas para instalarse en La Estancia. EL INFORMADOR / O. González

"Entendemos también sus inconformidades. Sabemos que hay algunos temas que a lo mejor no dependen de nosotros, pero específicamente con la ubicación de las estaciones estamos totalmente abiertos a platicarlo con ellos, a sensibilizarlo. Si no es viable instalar ninguna, también estamos de acuerdo", añadió.

Anotó que, luego de la primera fase en la que se hace un vaciado de puntos viables, un equipo técnico verifica la posibilidad de construir los ciclopuertos y luego se realiza la socialización. Enfatizó que la instalación siempre se lleva a cabo con el acuerdo de vecinos.

"Invitar a todos los vecinos donde vamos a tener la expansión a que se metan a nuestras redes sociales, que vean dónde vamos a crecer, que se acerquen para poder hacerlo en conjunto. El principal punto que tenemos de nuestro administrador general es poder crecer en compañía de todos los ciudadanos", concluyó.

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OB