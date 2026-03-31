Para que las y los ciudadanos que se quedan a vacacionar en la Zona Metropolitana de Guadalajara puedan llegar más fácilmente a los espacios públicos de recreación durante los llamados "Días Santos", la Agencia Metropolitana de Infraestructura para la Movilidad (AMIM) dio a conocer este martes que ampliará los tiempos de servicio del sistema Mi Bici Pública.

De esta forma anunció que el próximo jueves, viernes y sábado de Semana Santa, el sistema de bicicletas públicas ampliará a 45 minutos el tiempo de uso por viaje en el primer periodo, permitiendo que las y los usuarios puedan hacer trayectos más largos sin costo adicional.

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Invitan a conocer la Zona Metropolitana de Guadalajara en bicicleta

Antonio Martín del Campo, administrador de la AMIM, operadora del sistema, informó que esta medida fomenta el uso de la bicicleta como una alternativa saludable, accesible y sustentable para recorrer la ciudad, e invitó a la ciudadanía "a redescubrir el Área Metropolitana de Guadalajara durante este periodo vacacional por medio de MiBici" a través de sus parques urbanos, muchos de ellos conectados directamente con sus estaciones, lo que facilita el acceso a espacios para el esparcimiento, la convivencia y el contacto con la naturaleza.

Entre los puntos disponibles con ciclopuertos de Mi Bici, recordó la AMIM, se encuentran los parques de Ávila Camacho, Revolución, Parque Rojo, Parque Alcalde, Zuno y Parque de las Estrellas, entre otros, que ofrecen opciones ideales para disfrutar al aire libre.

Además, la AMIM destacó que el sistema ofrece suscripciones anuales o temporales, lo que permite acceder a las bicicletas públicas de Mi Bici en periodos de uno, tres o siete días, "lo que facilita su uso tanto para residentes como para visitantes". Para conocer las tarifas y contratar el servicio, las personas solo deben ingresar a la liga: https://www.mibici.net/es/tarifas/ .

Mi Bici suma más de 22 mil usuarios activos

Actualmente, MiBici cuenta con 22 mil usuarios activos y una red de 370 estaciones automatizadas, disponibles todos los días del año en un horario de 5:00 a 00:59 horas. Su funcionamiento permite tomar una bicicleta en cualquier estación y devolverla en otra distinta o en la misma, recordó la AMIM.

Los viajes menores a 30 minutos son gratuitos con la suscripción, así como lo serán los viajes de hasta 45 minutos durante los días señalados de Semana Santa; al exceder ese tiempo, se aplican cargos adicionales.

Las bicicletas cuentan con luces LED automáticas, frenos de tambor y salpicaderas, lo que brinda mayor seguridad durante los recorridos. El acceso se realiza mediante la tarjeta Mi Movilidad o la aplicación móvil Mi Bici, en Android y iOS.

Se recomienda seguir medidas como planear la ruta con anticipación, mantenerse hidratado, usar bloqueador solar y portar casco de seguridad.

Con estas acciones, el Gobierno de Jalisco impulsa alternativas de movilidad sostenible y promueve el uso activo del espacio público.

Lista de estaciones de Mi Bici cerca de parques

Algunos de los puntos en los que se pueden encontrar estaciones de MiBici cerca de parques urbanos:

Parque Juan Rulfo

(ZPN-058) Av. Labna / Av. Tepeyac.

Parque Club de Leones

(ZPN-060) C. De Los Leones / Av. Tepeyac.

Parque Escaleno

(ZPN-064) C. Sto de Aquino / Av. Sta Teresa.

Parque Zuno

(ZPN-042) C. Tonatiuh / Av. Netzahualcóyotl.

Parque de las Estrellas

(GDL-152) Parque de las Estrellas / C. Orión.

(GDL-155) Parque de las Estrellas / Av. Mariano Otero.

Parque Jardines del Bosque

(GDL-143) C. Eclipse / Av. de Los Arcos.

Parque Agua Azul

(GDL-209) Calz. del Campesino / Calz. Independencia.

(GDL-210) Av. Washington / Calz. Independencia.

Parque Morelos

(GDL-029) Calz. Independencia / C. Juan Manuel.

(GDL-005) C. San Diego / Calz. Independencia.

Unidad Deportiva Independencia

(GDL-281) C. Nevado de Toluca / Av. de los Maestros.

Parque San Miguel de Mezquitán

(GDL-214) C. Chihuahua / C. Miguel Galindo.

Parque Ávila Camacho

(GDL-188) Av. de la Presa / Av. Manuel A. Camacho.

(ZPN-070) Av. Ávila Camacho / Av. Patria.

Ciudad Deportiva Zapopan

(ZPN-021) Blvrd. Panamericano / C. Santa Mónica.

Unidad Deportiva Sta UdeG

(ZPN-055) Prol. Laureles / Av. J. Parres Arias.

Parque Rojo

(GDL-049) López Cotilla / C. Marcos Castellanos.

Parque Alcalde

(GDL-096) C. Jesús García / C. González Ortega.

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MB