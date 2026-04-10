El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece este viernes 10 de abril con un ambiente ligeramente fresco y cielos despejados, pero no te dejes engañar por la suave brisa matutina, ya que el panorama cambiará drásticamente en cuestión de horas. Estos son los detalles del pronóstico del clima para hoy:

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las temperaturas durante las primeras horas del día rondarán los 12 grados Celsius, ofreciendo un clima ideal y templado para quienes disfrutan de salir a correr o tomar un café temprano.

Sin embargo, conforme avance la mañana y el sol gane altura, el termómetro escalará rápidamente hasta alcanzar una temperatura máxima de entre 32 y 33 grados Celsius, marcando el inicio de una jornada caracterizada por un intenso y sofocante calor primaveral.

El pico de calor en la ciudad: ¿Cuándo debes protegerte de la radiación solar?

Los expertos del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), perteneciente a la Universidad de Guadalajara, advierten que el momento más crítico y caluroso del día se sentirá con mayor fuerza en la metrópoli entre las 13:00 y las 16:00 horas .

Durante este lapso específico, el índice de radiación ultravioleta será extremadamente alto, por lo que caminar bajo el sol sin la protección adecuada podría resultar perjudicial para tu piel, aumentando el riesgo de quemaduras severas y golpes de calor.

No te pierdas: Frente frío y onda de calor chocan hoy en México

Además, los modelos meteorológicos actuales confirman que la probabilidad de lluvia es absolutamente del 0%, lo que significa que tendremos un cielo completamente despejado, sin nubes a la vista, y un ambiente marcadamente seco en prácticamente toda la ciudad.

El pronóstico extendido para los municipios vecinos y zonas turísticas cercanas

En municipios aledaños como Zapopan, Tonalá y Tlaquepaque, las condiciones atmosféricas serán prácticamente idénticas a las de la capital, predominando los cielos claros y rachas de viento muy ligeras que apenas alcanzarán velocidades de 10 a 15 kilómetros por hora.

Si tienes pensado aprovechar el viernes para escapar al Lago de Chapala y buscar un poco de frescura, toma en cuenta que allá también dominará el sol a plomo, registrando temperaturas máximas cercanas a los 29 grados durante la tarde.

Es importante destacar que la baja humedad relativa en la región, la cual se mantendrá por debajo del 30%, aumentará significativamente la sensación de bochorno y acelerará el riesgo de sufrir una deshidratación rápida si no tomas las precauciones necesarias.

¿Cómo evolucionará el clima hacia el sábado y domingo en la metrópoli?

Para el sábado 11 y domingo 12 de abril, un fuerte sistema anticiclónico posicionado en niveles medios de la atmósfera mantendrá bloqueadas las nubes de lluvia en toda la región occidente del país, prolongando esta intensa ola de calor tapatía.

Durante el fin de semana, las temperaturas mínimas subirán ligeramente hasta los 16 grados en las madrugadas, pero las máximas se estancarán firmemente en los 33 grados, preparando el terreno para una próxima semana que promete ser aún más calurosa.

Para sobrevivir a este clima extremo, sigue estos tips rápidos:

1) Bebe agua natural constantemente, aunque no sientas sed.

2) Aplica bloqueador solar de amplio espectro cada cuatro horas.

3) Usa ropa ligera de colores claros.

4) Evita exponerte al sol directo.

X / @conagua_clima

Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del SMN

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA