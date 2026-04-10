Las autoridades del municipio de Guadalajara pusieron fin a la espera de la ciudadanía y confirmaron las fechas en las que se llevará a cabo la novena edición de GDLuz, el festival de luces que desde hace años ilumina al municipio, ofreciendo un atractivo gratuito a la comunidad tapatía y a los extranjeros que nos visitan.

Tradicionalmente, este festival se lleva a cabo en el mes de febrero, en el marco del Aniversario de la Fundación de Guadalajara; sin embargo, este año algunas condiciones en el Centro Histórico de la ciudad retrasaron su realización.

Te puede interesar: Cuál es el último día de clases en Jalisco y cuándo se suspenden por el Mundial

¿Por qué se retrasó el GDLuz este 2026?

La presidenta del municipio de Guadalajara, Verónica Delgadillo, explicó en un mensaje en sus redes sociales que el atraso en la realización del festival se debe a las obras de remodelación a las que fueron sometidas distintas zonas del Centro Histórico, de cara a la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual la ciudad será sede.

La alcaldesa anunció en sus redes sociales que el festival se encuentra en su primera fase de preparación, con la instalación de figuras de palitos de madera en diversos puntos del Centro, que hacen referencia a elementos de la cultura tapatía como el folclor y el mariachi.

“En esta primera etapa de preparación se está haciendo ya la figura de palitos de madera, que será una sorpresa y que será una referencia a uno de los símbolos más importantes de nuestra ciudad. Es un festival que dura cuatro días; esperamos a cientos de miles de personas y esperamos que vengas a disfrutar con tu familia. Cada año lo celebramos desde hace diez años para festejar a nuestra hermosa Guadalajara”, dijo en un video difundido en medios de comunicación oficiales.

¿Cuándo será el GDLuz 2026?

Verónica Delgadillo informó que la próxima edición del festival GDLuz se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril. Esto quiere decir que muy pronto las familias tapatías podrán apropiarse del espacio público de la ciudad y disfrutar de los diversos espectáculos y actividades que de forma anual ofrece este evento.

Desde su creación en 2017, GDLuz se ha consolidado como uno de los festivales de luces más grandes de América Latina, atrayendo cada año a miles de personas. En la última edición se registró un nuevo récord con 2.1 millones de visitantes, quienes, durante los cinco días del evento, se apropiaron del espacio público de la ciudad.

Verónica Delgadillo informó que la próxima edición del festival GDLuz se llevará a cabo del jueves 23 al domingo 26 de abril. EL INFORMADOR/ARCHIVO

El evento, que forma parte de la agenda cultural de Guadalajara y es organizado por la Agencia Estatal de Entretenimiento de Jalisco, reúne espectáculos de videomapping, instalaciones LED, música y pirotecnia.

Destaca que, desde su inauguración, el festival ha convocado a más de 10 millones de asistentes.

Para conocer el programa de actividades de GDLuz 2026, se recomienda estar al pendiente de las redes oficiales del Gobierno de Guadalajara y de su presidenta, Verónica Delgadillo.

Lee también: Cuánto cuesta la multa por tener vidrios polarizados en Guadalajara este 2026

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

MB

